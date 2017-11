Nye treningstilbud i Vukuhallen

Sport

På tirsdagene fremover vil det være mellom- og langdistansetrening i Vukuhallen fra klokken fem på ettermiddagen og rundt halvannen time fremover, for løpere med noe treningsbakgrunn.

– Der kan de som møter opp få trene både løpeteknikk, hurtighet og basisstyrke sammen med trener Arve Øian, inviterer Ingeborg Østerås i Verdal friidrettsklubb.

Torsdag 23. november klokken halv åtte og torsdag 30. november klokken sju på kvelden er det trening på sprint, lenge og kastøvelser med Roland van den Tillaar samme sted. Det blir sannsynligvis også treninger på nyåret, etter nærmere info.

Til sist opplyser Østerås at Steinkjerhallen er åpen hver lørdag mellom klokken tolv og to, og der er det mulighet for å trene stav med samme mann - men ikke i desember. Det er også mulig å delta på treningsøkter sammen med friidrettsklubbens lovende jente Erle Musum Lyng.