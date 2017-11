Her smiler en norgesmester

Sport

Tuva Frøseth Veium var på Jessheim i helgen. Der var det NM i taekwondo, hvor verdalsjenta til slutt tok en ganske overlegen seier i finalen i klassen kadett -51 kilo.

Superspennende semifinale

Semifinalen var egentlig tøffere. Etter å ha ledet til det bare gjenstod ti sekunder, glapp det helt på slutten og motstanderen sikret uavgjort ved full tid. Dermed måtte kampen avgjøres på golden point. Heldigvis holdt Tuva roen, og fikk satt inn det avgjørende poenget ganske tidlig.

Finalen var relativt jevn de første par rundene, men i den siste runden var Tuva Frøseth Veium overlegen og vant hele 11-2.

Kadett-klassen er en klasse før utøverne blir juniorer, som Tuva blir neste år. Den neste store konkurransen blir det nordiske mesterskapet i Finland i januar.

Konkurrerer utenlands

Verdalsjenta er en av en håndfull utøvere i Røra taekowndoklubb som satser så mye at de også konkurrerer internasjonalt. For Tuva har det betydd konkurranser i både Belgia, Nederland og Polen i løpet av året. Rundt ti utøvere til i klubben er med i en satsingsgruppe. Totalt har Røra taekwondoklubb omlag 100 utøvere fra et ganske stort geografisk område, helt fra de aller minste til senior.

Et annet høydepunkt i vinter er den årlige leiren som klubben arrangerer (Røra taekwondo international fightcamp). I år fant den sted i Verdal, men i februar 2018 så holdes den på Straumen i Inderøy. Dit kommer det utøvere fra andre land også, og ikke minst - den dobbelte verdensmesteren og bronsemedaljøren fra OL i Rio, Bianca Walkden, kommer tilbake. Hun var et svært populært bekjentskap under leiren i år, og skal på ny trene og inspirere de lokale utøverne.

Vant norgescupen

Tuva Frøseth Veium ble også sammenlagtvinner i norgescupen i sin klasse. I NM ble ellers Andrea Green nummer fire i seniorklassen. Til sammen var det rundt 260 deltakere i NM i de ulike klassene på jente- og guttesiden.

Røra taekwondoklubb kom hjem med to gull, to sølv og en bronse fra mesterskapet.

Tuva har også en bror som er aktiv taekwondoutøver, men Ådne er ennå ikke helt tilbake for fullt etter en skade med påfølgende operasjon.