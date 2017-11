Har fått fast jobb i Strømmen

Sport

Romerikes Blad (+) kunne tirsdag ettermiddag fortelle at Levangers OBOS-kollega Strømmen har fått Peder Lindsetmo (24) fra Røra med på laget foran neste sesong.

Øker satsingen

Fysioterapeuten er ansatt i 50 prosent stilling, og får ansvaret for at spillerne blir bedre trent og mindre skadet enn hva tilfellet har vært denne sesongen

– Spillerne får nå en oppfølging de ikke har hatt tidligere. Peder er den viktigste signeringen vi kommer til å gjøre foran neste sesong, sier trener Espen Olsen i romeriksklubben.

I år har tilgangen til fysioterapeut bare vært på tre timer hver uke, i tillegg til under hjemmekampene for de grå og røde.

Tar mastergrad

Lindsetmo sier at han ser veldig frem til å starte i sin nye jobb. De siste to sesongene har han hatt et engasjement i LFK. Nå får han fast ansettelse hos Strømmen.

– Jeg får mer ansvar her enn jeg har hatt tidligere, og dermed en unik mulighet til å utvikle meg videre på feltet, sier han til Romerikes Blad.

Peder Lindsetmo tar en master i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole. Han er også såkalt performance coach ved Magnat Center i Oslo. Han har tidligfere jobbet som fysioterapeut og treningsveileder på Sprek treningssenter i Verdal, samt vært engasjert som fysisk trener i Steinkjer FK.

Måtte ta grep

Strømmen leverte sin svakeste sesong på flere år i år, blant annet som følge av mange skader og muligens at de var for dårlig eller feil trent. På «pausetabellen» endte de på tredjeplass.

Det skal Lindsetmo forhåpentligvis gjøre noe med. Laget skal ha stort fokus på det fysiske allerede i desember.