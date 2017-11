Har begynt å synge om at de skal bo her neste år

Sport

Norges nest beste fotballag gjennom historien, Viking FK - sågar det beste før Rosenborgs store dominans slo inn for alvor på slutten av 1980-tallet, skal neste år spille i OBOS-ligaen sammen med LFK.

Det ble definitivt klart etter kampen mot Tromsø på Alfheim for en liten måned siden.

Ny sang fra supporterne

Hvordan kunne det gå så galt, undrer Stavanger Aftenblad, og har prøvd å finne en forklaring. Den skal vi i avisa Innherred la ligge, men nettopp på kampen som fjernet all teori om et tidens mirakel om overlevelse på høyeste nivå - hadde supporterne til klubben fra landets fjerde største by allerede innstilt seg på hvor det bærer hen neste sesong.

– Viking-supporterne synger en sang vi aldri har hørt før, og de synger den høyt. Vi går nærmere, og og kan så vidt ane ordene de synger, skriver Aftenbladet.

Levanger camping!

Me bor på Levanger camping!

Levanger camping!

Me bor på Levanger camping!

Dette står rundt 20 Viking-supportere og synger, på Alfheim stadion. De har allerede forsonet seg med nedrykket.

– Neste år blir det ikke hotell, men i beste fall en firemannshytte på Levanger camping, konstaterer avisa etter supporternes sang, som tradisjonen tro avsluttes med «Me e Viking te me dør».

Brann-reprise?

Brann var i Levanger i 2015. Det endte med 1-4-tap og trenersparking etterpå. Fulgt av en stor opptur med opprykk og videre til sølvmedalje i eliteserien.

Viking-supporterne håper nok på en liknende opptur, men forutsetningene er kanskje ikke helt de samme.

Til gjengjeld kan de glede seg over en bystrand under besøket i Levanger, som ikke var der den gangen Brann kom på besøk til kamp på andre nivå. Er de så heldige å møte LFK på sommeren, kan de bade bare et lite flyndrekast unna Levanger stadion. Om ikke bade seg til seier, så i hvert fall ta en dukkert. Viking FK skal forhåpentligvis ikke ut på enda dypere vann enn de er.