Levanger fikk han med i det nye styret

Sport

I helgen ble det arrangert ekstraordinært idrettsting i Stjørdal både for Nord-Trøndelag idrettskrets og for naboene i sørfylket. I og med at fylkessammenslåing er vedtatt fra årsskiftet, så vil det være naturlig at idretten også følger etter.

54 delegater fra Nord-Trøndelag og 75 delegater fra Sør-Trøndelag sa begge ja til sammenslutning.

Trøndere viser vei

Dette er samtidig et historisk vedtak. Idrettskretsene i Trøndelag er nemlig de første idrettskretsene i landet som slår seg sammen.

–Dette viser at trønderne viser vei og går foran, sier leder i Sør-Trøndelag idrettskrets, Terje Jentoft Roel.

Tore Rømo fra Elvran IL ble enstemmig valgt som ny leder av den nye idrettskretsen. Som nestleder får han med seg May Romundstad fra Byneset IL.

Det øvrige styret består av:

Hanna Blengsli Kværnø, Grong Badmintonklubb, Ståle Vaag, Kyrksæterøra IL, Erlend Røste, NTNUI, Jorid Jagtøyen Melhus IL.

Lokalt navn

Levanger har også fått en representant i det nye styret gjennom at Terje Rønning ble valgt som ett av styremedlemmene. Skogningen er en allsidig herremann og representerer både OK Skøynar og Skogn IL.

Rønning er til daglig førstelektor innenfor idrett og kroppsøving ved Nord universitet.