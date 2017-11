Nå har han preppet skiløype i Torsbustaden

Sport

- Har preppet en løype på 250 meter i skileikanlegget i Torsbustaden, variert nok til teknikktrening, informerer Jan Skevik på Facebook onsdag.

Utsatt for sabotasje i skianlegget - Det er rett og slett for jævlig, unnskyld uttrykket, men jeg skjønner ikke at folk kan gjøre sånn, sier superildsjel Jan Skevik.

Sammen med medhjelper Hans Åge Skaufel, har hopp- og skientusiasten Jan Skevik de siste dagene vært i full sving med med å produsere snø i hoppanlegget i Torsbustaden i Skogn. Mandag ble det imidlertid stopp i snøleggingen, og det var et trist syn som møtte de to ildsjelene. Noen hadde i løpet av natten dratt ut strømkontakten til snøkanonen, med det resultat at kanonen iset ned. Samtidig fosset det vann ut på sletta.

Så får vi håpe kunstsnøen i Torsbustaden er seig nok til å tåle også det ventede mildværet lørdag. Over helgen ser det nemlig bedre ut igjen, med værvarsler som bærer bud både om kuldegrader og natursnø.