Endelig er skiskyttersesongen i gang

Lørdag formiddag startet skiskytterne 2017-2018-sesongen i den nordtrønderske sesongåpningen ved Frolfjellet skisenter. Det skjedde i tre-fire plussgrader og tidvis sterk vind, men skiskytterne holdt ut likevel.

- Vi tok på oss rennet i håp om at det skulle bli nok skiføre til å gjennomføre. Vi klarte det med litt ekstra snømåking på stadion, sier rennleder Jo Severing Matberg i Frol IL.

Gikk akkurat

Arrangørene så at det ikke var mer snø enn at det akkurat holdt, men valgte lørdag morgen å gjennomføre rennet som planlagt.

- Det har gått bra, og vi har ikke fått noen klager, sier fornøyde arrangører med Matberg i spiss.

Dermed er skiskyttersesongen i gang for Trøndelagsregionen. Skiløperne på sprintøvelsen og i tomannsstafetten talte 70-80 påmeldte løpere totalt, og spente over store deler av Nord-Trøndelag.

- Med stafetten med to og to løpere får deltakerne trent på skikkelig konkurranse i forkant av norgescupen. Det er også et ønske fra kretsen, sier Matberg.

En av de mest fornøyde deltakerne lørdag var 12 år gamle Casper Aunli fra Steinkjer Skiklubb. Han trosset svært utfordrende vind på standplass og var en av få skiskyttere som senket samtlige ti blinker på sprinten.

- Jeg er fornøyd. Det gikk veldig bra, sier han etter målgang.

Snart romjulsrenn

Skianlegget vil forhåpentligvis beholde snøen de har nå som et minimum i tiden framover. Allerede i romjulen planlegges nemlig Skallrennet, som er det tradisjonsrike romjulsrennet 5. juledag. Det håper Frol-arrangørene at blir gjennomført på hjemmebane med tilstrekkelig snø i år, etter noen usikre år og flyttede arrangementer de siste årene.