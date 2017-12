Even Barli ble den store helten da Ranheim rykket opp til Eliteserien

Sport

Endelig skulle det lykkes for Ranheim, og endelig skulle det lykkes for de to verdalingene, Kim Ove Riksvold og Even Barli.

Etter å ha havnet på fjerdeplass i årets utgave av OBOS-ligaen, så var Ranheim klar for kvalifiseringsspill til Eliteserien. Nå har de altså gått hele veien, og er med det klar for Norges gjeveste selskap - Eliteserien.

Seier, seier og seier

Første hinder i kvalifiseringen var Sandnes Ulf. Kampen, som ble spilt EXTRA Arena, endte med 1-0 etter assist på målet av verdaling Kim Ove Riksvold. Even Barli holdt nullen.

Neste steg på veien mot Eliteserien var en meget tøff bortekamp mot Mjøndalen. I en uhyre spennende match avanserte Ranheim etter å ha vunnet 2-1 mot de brunkledde. Vinnermålet kom forøvrig etter at Riksvold ble byttet inn.

I playoffen var Sogndal motstander. Bortekampen endte med tap og sifrene 0-1, men på eget gress vartet de opp med en kruttsterk prestasjon.

I kampen, der både Barli og Riksvold spilte fra start av, ble det spenning til siste slutt. På tampen av andreomgangen fikk vertene straffe, og den satte Michael Karlsen i mål. Barli holdt nullen gjennom samtlige spilleminutter, og straffesparkkonkurranse var dermed det som måtte til for å skille lagene.

Barli ble helten

Straffesparkkonkurransen endte 5-4. Even Barli var blant de som satte ballen i mål fra ellevemeteren, og ble den store helten da Ranheim sikret seg opprykket. Etter å ha holdt nullen, i tillegg til å score på straffespark, ble Barli sammen med målscorer Michael Karlsen den store helten.

Dermed rykket Ranheim opp, mens Sogndal skal spille mot Levanger i OBOS-ligaen i 2018. Innherred gratulerer verdalingene og Ranheim, og ønsker Sogndal velkommen tilbake til Levanger!