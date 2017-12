Slik blir neste års 3. divisjon

Sport

Lørdag ble oppsettet for 3. divisjon herrer, eller Norsk Tipping Ligaen, lagt ut. Den skal i 2018 spilles med blant annet nyopprykkede LFK2 og Verdal i samme avdeling.

Lagoppsettet er som følger:

Gjøvik/Lyn

LFK2

Tynset

Ottestad

Brummundal

Løten

Kolstad

Steinkjer

RBK2

Orkla

Verdal

Tillerbyen

Melhus

Byåsen

Det betyr at det blir en rekke tøffe lokaloppgjør i kommende sesong i 3. divisjon, hvor Levanger 2 og Verdal møter både Steinkjer, Kolstad, Tillerbyen, Melhus og Byåsen til kamp om poengene.

- For seniorene som ikke spiller fra start av for førstelaget vil 3. divisjon være et langt bedre tilbud, sa sportssjef Andreas Holmberg i LFK etter at andrelaget klarte opprykk fra 4. divisjon.

Oppsettet viser samtidig at lagene må ut på en del reiser, da Gjøvik/Lyn, Tynset, Ottestad, Brummundal og Løten alle er lag "sørpå". Det blir imidlertid ingen reiser nord for Steinkjer i kommende sesong.