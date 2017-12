Steinkjers Håvard Lorentsen klar for LFK

Sport

Levanger fotballklubb har fått en ny spiller i stallen med unggutten Håvard Lorentsen, melder klubben før helgen. 99-årgangen spiller midtbane og forsvar, og har notert seg for 48 A-kamper for Steinkjer FK. Han fikk også NTEs talentpris i 2015, og spilte 26 obligatoriske kamper for A-laget til Steinkjer sist sesong. Nå har han skrevet under på en 2,5-årskontrakt med LFK og melder dermed overgang til OBOS-ligaklubben.