Stjernen nummer 23 i Nizjnij Tagil

Sport

Tande lå på annenplass før den første omgangen etter et hopp på 141 meter. Det var bakkerekord før finaleomgangen, men Forfangs hopp på 141,5 meter i finaleomgangen gjorde at han noterte ny bakkerekord og hoppet seg opp fra 13.- til tredjeplass.

– Forholdene endret seg veldig, så man var avhengig av litt flaks, men det var likevel et fint hopp, sa Forfang i en pressemelding fra FIS.

– Det var fint å sette bakkerekord, men Johann tok den fra meg med en gang. Jeg prøver å ta den tilbake i morgen, sa Tande.

Jevnt og godt

Ingen kunne gjøre noe med Freitag i den andre omgangen. Tyskeren, som var nummer åtte før finaleomgangen, hoppet 137 meter i sitt siste hopp og seiret 0,6 poeng foran Tande. Forfang endte 3,2 poeng bak vinneren.

– Jeg fikk problemer i nedslaget i første omgang. Det er så jevnt i verdenscupen nå at man trenger hvert poeng man kan få. Heldigvis fikk jeg til et veldig godt hopp i finalen, sa Freitag.

– Det er veldig mange sterke hoppere nå, og det gjør sporten vår ekstremt interessant. Det er gøy å se på og gøy å delta. Man kan føle energien. Etter rennene gratulerer alle hverandre. Vi er som en stor familie, men jeg er veldig glad for at jeg for første gang skal hoppe med den gule ledertrøya.

I ledelse

Freitag er i sammendraget 15 poeng foran Tande og 37 foran Forfang på tredjeplass.

En annen tysker, Karl Geiger, ledet etter den første omgangen, men han maktet ikke å holde plasseringen etter sitt hopp på 131 meter i finaleomgangen. Han endte på sjetteplass.

Anders Fannemel ble neste norske på 22.-plass, mens Andreas Stjernen fulgte på plassen bak. Robert Johansson endte på 26.-plass, mens Halvor Granerud ikke klarte å kvalifisere seg til finaleomgangen.

