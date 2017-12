Nå prepareres det løyper over hele Innherred

Sport

Snøen har lavet ned på Innherred de siste dagene, og det har ført til at det virkelig er flott vinter- og skiføre i fjell- og skogområdene i Verdal og Levanger. Ildsjelene vet å utnytte dette, og nå prepareres den ene skiløypa etter den andre i begge kommunene.

Fra Volhaugen til Helgådal

I Verdal har du mange ulike løypenett å velge i om dagen. Der har skifolkene nemlig kjørt opp både i de sentrumsnære områdene, og lengre opp i dalstrøkene.

Onsdag ble løypenettet i Volhaugen kjørt opp med løypemaskina. Det meldes om stort sett gode snøforhold og spor i det sentrumsnære området.

Leksdal IL er også i gang med å kjøre opp de ulike løypene sine. Blant annet kan man ta turen oppover til den populære destinasjonen, Fånettvatnet.

Vinne Skilag melder også om flotte forhold i deres løypenett. Bildene viser at det er trikkeskinner også i den delen av kommunen.

Til tross for at det fortsatt bygges og ordnes i Blommen, så har Stiklestad også flotte forhold.

Helgådal IL forteller om fine forhold i deres lysløype. Ikke bare i Malsådalen, men også i skiannlegget på Bjartan.

Åsen og Frolfjellet

På den andre siden av Rinnelva er det også flere muligheter om man ønsker å ta seg en skitur.

Blant annet er det flotte forhold i Møssingdalen, som er en del av IL Aasgutens løypenett.

I Frol ILs løypenett er det som alltid glimrende forhold. Der kan man både gå innover fjellet, men også i lysløypa.

Det er også mulig å gå på ski i Torsbustaden ved hoppbakkene. Skogn IL melder om at det er håp at løypene i Lundsbustaden kjøres opp til helga.

For å holde deg oppdatert om hvordan forholdene er, så kan man enten benytte seg av skisporet.no eller mittspor.no. De ulike idrettslagene benytter i all hovedsak en av disse to nettsidene for å oppdatere hvordan ståa er. Det er også ei Facebook-gruppe man kan bli medlem av, som du finner her.

Nå er det altså bare å finne frem skiutstyret, godt humor, kakao og Kvikk Lunsj! Skiløypene ligger bare og venter på dere.

Kontakt oss om du har tips til andre steder man kan ta seg en skitur (redaksjon@innherred.no/Facebook/johannes.strand@innherred.no)!