Vårt eneste OL-håp

Nord-Trøndelag var i flere år verdens beste skikrets - med topputøvere i de fleste disipliner. Nå har topper som Eldar Rønning, Johan Kjølstad og mange andre gitt seg, og Andreas Stjernen risikerer å bli den eneste løperen fra nord-fylket som får være med til lekene i Sør-Korea. Ironisk nok starter lekene bare en drøy måned etter at Nord-Trøndelag er historie - og det samme gjelder skikretsen som tidligere fikk fram topputøvere på rekke og rad.

Starter forsiktig

Andreas kom hjem fra verdenscup i Russland på mandag, der han hentet en 14. plass etter å ha vært sjuendemann i søndagens konkurranse. Hoppingen i Niznij Tagil var oppløftende, og det beste han har prestert så langt i sesongen. 29-åringen er ofte en slow starter, og en kar som bare blir bedre og bedre utover i sesongen.

- Jeg føler jeg har grei kontroll over det jeg driver med, og sesongstarten har egentlig vært ganske normal for mitt vedkommende, sier Levanger-mannen, som allerede i dag reiser med landslaget til tyske Neustadt og nye verdenscuprenn. Neste helg er det konkurranser i Engelberg i Sveits - den siste runden før jul og den tysk-østerrikske hoppuka fra 28. desember.

Datteren viktigst

- Det har vært en del reisning den siste tiden, men vi får heldigvis en lang og god juleferie etter Engelberg, bedyrer Andreas Kolset Stjernen, som ser fram til sin første jul som pappa.

Torsdag 20. juli fikk han og samboer Elisabeth Sundnes datteren Ella, og Stjernen koser seg med den nye tilværelsen:

- Det har blitt mer å gjøre når jeg er hjemme i Trondheim, ja. Men det er bare koselig. Du får et litt annet perspektiv på både skihopping og alt annet når du får et barn, og ingenting er viktigere enn det.

Andreas var med og tok sølv for Norge under laghoppingen i VM i Lahti sist vinter. Nå er han i skrivende stund ute av laget, fremgangsrike Robert Johansson har overtatt hans plass på et mannskap som for øvrig er identisk med sølv-laget fra Finland.

Norge har oppsiktsvekkende nok vunnet fire strake i lagkonkurransen i world cup, og det blir ikke lett for Stjernen å kapre en plass i lagkonkurransen som Norge vil vinne mer enn noe annet. Landslagsledelsen har klart uttalt at OL-gull i lag er sesongens største mål.

- Guttene har hoppet stabilt på et høyt nivå, og jeg er litt overrasket over at Norge har dominert slik vi har gjort. Jeg får bare stå på å trene, prestere i konkurranser framover - og jeg har helt klart en ambisjon om å få hoppe i lagkonkurransen i Pyeongchang, sier nessebyggen, som fyller 30 år til sommeren.

Ekspertkommentator Johan Remen Evensen.

– Tande virker å være i god rute. Han har hoppet jevnt godt helt siden i sommer. Bak der er det flere spennende utøvere som Johann André Forfang, Andreas Kolset Stjernen, Anders Fannemel som alle er i stand til å levere helt i toppen, sier han.

– Det kommer til å bli en innholdsrik sesong med mange høydepunkt som OL, Raw Air og VM i skiflyging. Da gjelder det å spare litt på kruttet, understreker hoppeksperten.

Hoppuka (29. desember - 6. januar), VM i skiflyging i Oberstdorf (19.-21. januar), OL i Pyeongchang (hopp fra 8. februar), Raw Air (9. - 18. mars).

Andreas Kolset Stjernen (født 30. juli 1988 i Levanger) er en norsk om representerer Sprova Idrettslag og Trønderhopp. Han debuterte internasjonalt i kontinentalcupen i Brotterode i 2005. I verdenscupen debuterte han med 19.-plass på Lillehammer 5. desember 2009.15.januar 2011 ble han nummer åtte i verdenscuprennet i Sapporo og 16. februar 2013 nummer to i Oberstdorf.

Han tok sølvmedalje individuelt i NM normalbakke på Raufoss i 2009. Han har også to sølvmedaljer og to bronsemedaljer i NM for lag.

26. januar 2013 havnet han på en fjerdeplass i skiflygingsrennet i Vikersund, med et hopp på 232,5 meter som var en ny personlig rekord.

I Ski-VM 2017 i Lahtisvar han på det norske laget som tok sølv i lagkonkurransen i stor bakke. På det norske laget hoppet også Johann André Forfang, Anders Fannemel og DanielAndré Tande.I det individuelle storbakkerennet havnet han på fjerdeplass, bare 0,6 poeng bak Piotr Żyła som tok bronse