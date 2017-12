Birgit Skarstein er årets paralympiske utøver

Sport

Fredag kveld ble det sendt ut en pressemelding fra det norske roforbundet om at levangsbygg Birgit Skarstein er kåret til årets paralympiske utøver i roing.

Det internasjonale roforbundet (FISA) har i kveld kåret Birgit Skarstein til World Para Crew of the Year. Birgit mottar prisen for sine meritter i 2017-sesongen. Sesongen da parautøverne gikk fra å konkurrere over 1000 meter til det dobbelte, den tradisjonelle 2000 meter-distansen. I løpet av sesongen satt Birgit både en verdensrekord og leverte uslåelige prestasjoner i verdensmesterskapet. Verdensmesteren selv er for tiden i Canada, hvor hun denne helgen deltar i verdenscupen i langrenn, som forberedelser til vinterens store høydepunkt, de paralympiske vinterleker i Pyeongchang, kommer det frem i en pressemelding fredag kveld fra Norges Roforbund.

Selv er Birgit i Canada for å delta i verdenscup i langrenn. Hun sier imidlertid dette om å få den ærverdige prisen:

- Jeg ble helt satt ut da jeg fikk brev om tildelingen, så gøy! Helt ærlig trodde jeg ikke det var mulig at jeg kunne få prisen, siden tidligere års vinnere har vært så like meg mtp kjønn og konkurranseklasse, så dette er både en veldig hyggelig overraskelse og en stor ære. Jeg er veldig glad og takknemlig over å få være en del av det solide norske landslaget, og at jeg får konkurrere i et så kompetitiv og profesjonelt miljø internasjonalt. Det er mulig for meg å både prestere og å ha det gøy på veien fordi jeg er en del av et så kompetent og givende miljø! Jeg skulle gjerne vært i London i kveld for å ta imot prisen, men nå er det Paralympics i Sør-Korea som teller. Gjennom denne helgen og starten av kommende uke går første verdenscup i Canmore, og jeg skal gå alle distanser. Det braker løs med sprint allerede i morgen, så i det prisen deles ut i kveld er nok jeg på stadion og går opp konkurranseløypa for siste gang. Det blir spennende! Jeg har sendt inn en video der jeg står litt forblåst på en slette på Sjusjøen og takker for prisen, og den får gjøre nytten på gallamiddagen.