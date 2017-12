Marcus Astvald trener med ny klubb

Sport

Det melder svenske NWT torsdag kveld.

Degerfors neste?

Marcus Astvald, som har spilt for Levanger i to sesonger, har nå flyttet tilbake til Örebrio. Han trener med Degerfors om dagen. Klubben spiller i Superettan, som er nest høyeste nivå i det svenske ligasystemet.

Astvald sier til nettstedet at han alltid hører på hva Degerfors har å si. Det er ingen hemmelighet at den svenske kantspilleren fort kan bli Degerfors-spiller før jul.

Det var nettopp for Degerfors han spilte før han kom til Levanger, så det er kjente trakter han befinner seg på om dagen.

Bakgrunnen for at vingen forlot Levanger og Innherred, var familiære arsaker.

Astvald fikk en 6'er på Innherreds spillerbørs for 2017-sesongen.

Flere utskiftninger

Emil Ødegaard, som var på lån fra Lillestrøm og elev ved Verdal vgs., har også forlatt Innherred. Fra før av har Kim Robert Nyborg og Joakim Wrele skiftet beite.

Flere spillere er på utgående kontrakt, og klubben er i dialog med samtlige av dem. Det er også spillere på vei inn, og blant de som har vært i dialog med klubben er den unge verdalingen Deyzin Abdulla. Bent Sørmo og Adria Mateo Lopez er to av nøkkelspillerne som innrømmer at de ønsker å teste seg på et høyere nivå. Førstnevnte er nær en overgang.

Julian Faye Lund har forlenget lånet fra Rosenborg, og unggutten Håvard Lorentsen fra Steinkjer har signert for LFK. I tillegg har Andreas Peterson vendt tilbake til Levanger.