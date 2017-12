Savner fortsatt sin tidligere ektemann - men livet går videre

Sport

Den tidligere landslagssjefen i håndball for kvinner mistet ektemannen Niels Hertzberg brått og uventet i 2013.

– Niels hadde vært i feriehuset vårt i Brasil i to uker allerede, og jeg kom ned for å dele de neste fire ukene med ham. På flyplassen fikk jeg dødsbudskapet, et stort sjokk og en helt absurd opplevelse, sier Marit Breivik i et intervju med Dagbladet.

Les hele intervjuet i Dagbladet her (+)

Julefeiring

Da Innherred hadde med Breivik i spalten Heim te jul for to år siden fortalte hun om det store savnet etter Hertzberg, men at hun hadde lært seg å leve med det (se reportasjen under).

Niels Hertzberg var 14 år eldre enn Marit. Det var ikke kjærlighet ved første blikk, men over tid. Marit Breivik forteller til Dagbladet om en umiddelbar nysgjerrighet rent faglig. Hertzberg var generalsekretær i håndballforbundet da de ble et par midt på 90-tallet.

– Han var en spennende fagperson som det var interessant å høre på og snakke med. Det ble veldig fint med oss to.

Mange gode venner

Etter at hun ble alene har hun i tillegg til jobben som sommeridrettssjef i Olympiatoppen fylt dagene med venner og familie, opera, storbyturer og konserter. Av og til føler hun på nødvendigheten av å være helt alene.

– Men det er mange som sier at man ikke kan ha mange gode venner, og det vil jeg protestere på.

Dagbladet spør Breivik om hun er på Tinder (!)

– Nei, jeg er ikke på jakt. Jeg har så mye mening i livet, slik det er nå. Men jeg har ikke stengt av heller. Det er viktig å ikke være redd for å gå videre med noe nytt.

VM fra tribuneplass

Hun skal reise til Tyskland for å få med seg andre halvdel av VM i håndball. I går kveld, etter at intervjuet stod i Dagbladet, tapte de norske jentene noe overraskende mot Sverige, og får tøff motstand i form av Frankrike i den første utslagsrunden.

Forhåpentligvis gjør de jobben slik at ikke Breivik får spolert førjulsopplevelsen og jobben hun skal gjøre.

– Jeg drar dit for å få et økt grunnlag for å delta i evaluering og sparring og videre utvikling fram mot nye mål, sier Breivik helt formelt til Dagbladet.

Javel. Innherred håper Norge vinner. Det enkle er ofte det beste.

(Og her er juleartikkelen fra Innherred i 2015 - ikke tidligere publisert på nett)

Levanger betyr fortsatt mye for Marit Breivik

Har vært hjemme hver jul siden 1988 – bortsett fra en eneste.

Marit Breivik er glad i Levanger. Det ser vi på henne når vi får en juleprat på Backlund fjerde juledag. For selvsagt må nessebyggen hjem til Trøndelag når det er jul, både for treffe familien og gamle gode venner.

–Jeg flyttet fra Levanger i 1988. Siden da har jeg vært hjemme i jula hvert år bortsett fra i 2011. Da var vi på VM i håndball i Brasil, og det var ferdig 20. desember. Da dro jeg og Niels, samt Mia og Arne Høgdahl og feiret julen i Natal, hvor vi hadde kjøpt oss leilighet, sier Marit.

Trofast

For ellers har den godeste levangerpatrioten dratt hjem til barndomshjemmet i Vassdalen ved Eidsbotn, hvor hennes mor på snart 82 år fortsatt klarer seg fint på egen hånd. Hun er også med sin datter på bytur, og kan stolt fortelle at hun har et barnebarn boende hos seg som studerer på HiNT. Det er datteren til Marit sin bror Elling – som også bor sørpå. Han bor i Bærum, mens Marit bor et par lange svev nedenfor Holmenkollbakken.

Der har hun blitt boende siden hun så brått mistet sin mann Niels Hertzberg for snart 3 år siden. Hun vil ikke flytte fra det gode trygge nabolaget, og har også kort vei til både Oslo sentrum og jobben ved Sognsvann.

Savn

– Jeg savner Niels hver dag, men etter som tiden har gått har jeg lært å leve med det. Jeg har gode venner og familie rundt meg som jeg kan støtte meg til. I tillegg har jeg en utfordrende jobb som gir meg masse positive energi, sier den tidligere suksesstreneren.

Etter at ektemannen gikk bort, så har det blitt laget en ny juletradisjon. De to siste årene har de vært 14 stykker som har dratt til fjells i leid hytte for å feire første del av julen.

Storfamilie

– Du skjønner – dette er nesten litt komplisert å forklare. Nils sin datter Kari har tre små barn. Hun har svigerforeldre som bor i Bremanger. For å gjøre ting mer praktisk kommer de også til Beitostølen. I tillegg kommer søsknene til Niels med sine familier, og som det ikke er nok, så kommer også Kari sin mor, som da er Niels sin ekskone, med sin nåværende mann. Det kan vi vel trygt kalle en storfamilie, sier Marit og ler.

Nå spises det pinnekjøtt på julaften, men for Marit som er vokst opp med ribbe, så gjør det godt å komme hjem til mor – eller sin søster Lillian – for å smake på barndommens tradisjonskost.

En annen tradisjon som nå har blitt holdt ved like for 22. gang, er treffet for det gamle Skognlaget som herjet for cirka 35 år siden. 34 stykker var samlet på Skognstuene, og hun synes det er like stor stas å møte gamle lagvenninner hver gang.

–Det blir liksom ikke ordentlig jul uten denne mimrestunden, sier Marit Breivik.

Erlend Aune