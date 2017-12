Pallplass for Skarstein i verdenscupåpningen

Sport

Skarstein ble nummer tre i den klassiske sprinten, bak den tyske vinneren Andrea og russiske Marta Zajnullina som for anledningen gikk under nøytralt flagg.

Skarstein er storfornøyd med årets sesongstart.

– Jeg kunne ikke fått en bedre start på sesongen og det er kult å være med å kjempe om pallplassene allerede fra starten av sesongen, sa Skarstein.

Norges andre langrennspigger, Trygve Toskedal Larsen, kom også til finaleheatet, men måtte her ta til takke med 4.-plassen. Finalen ble vunnet av to russiske utøvere under nøytralt flagg, Ivan Golubkov og Aleksej Bytsjenok. Siste pallplass gikk til amerikanske Andrew Soule.

