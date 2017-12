– Nå er tiden moden for å ta steget opp i eliten

Sport

– Ingenting er foreløpig klart, men jeg håper alt skal være i boks før jul. Jeg er veldig motivert for å prøve meg i toppdivisjonen, og tror jeg skal hevde meg også på et høyere nivå, sier Bent Langåssve Sørmo.

Han har lenge vært linket til eliteseriefotball, og får temmelig sikkert drømmen realisert. Godt spill i Obos-ligaen har gjort 21-åringen ettertraktet, og etter det vi erfarer er det minst tre toppserieklubber som jakter Sørmos underskrift.

Medisinsk test

Rosenborg skal ikke være aktuell, mye tyder på at han er ønsket i klubber som har vært Levangers seriemotstandere de siste årene: Bodø/Glimt, Ranheim, Sandefjord, Kristiansund og Start er trolig blant «interessentene».

–Jeg er ikke så blodtrønder at jeg er nødt til å spille her. Jeg har ikke noen problemer med å flytte på meg, sier han bestemt.

Hovedpersonen selv holder kortene tett til brystet, han henviser til sin agent Kevin Ingebrigtsen og røper ikke det kommende klubbvalget før alt er i orden. Forhandlingene mellom partene skal ha kommet langt, Bent Sørmo må få nedfelt sine personlige betingelser og han må gjennom en medisinsk test. Alt dette synes nå å være formaliteter, selv om han for sju år siden fikk konstatert diagnosen diabetes.

Får trene mer

–Nå har jeg hatt noen feriedager i Åre, og er avslappet med tanke på klubbskifte. Jeg håper imidlertid det ordner seg slik at jeg er på plass i den nye klubben den første uka i januar, slik at jeg får være med fra sesongoppkjøringen starter.

–Hva pirrer mest ved å ta steget opp?

–Det blir en annerledes hverdag. I Levanger har jeg stort sett gått på skole på dagtid og trent på ettermiddagene, og ser nå frem til å kunne trene på formiddagene og enda mer enn jeg har hatt anledning til.

Bent Langåssve Sørmo har vært en av Levangers mest sentrale brikker i flere sesonger. Han debuterte for klubben før han hadde fylt 16 år - i august 2012. Stortalentet ble oppdaget av landslagsledelsen, og han har spilt 20 for Norge på tre ulike rekruttlandslag.

I 2014 ble han hentet til Rosenborg, men slet mest benken og kom tilbake til Levanger på lån i 2015. Siden ble det en permanent overgang til moderklubben, og Bent signerte i fjor sommer en kontrakt som skulle binde ham til Moan ut 2018-sesongen. Denne kontrakten betyr at LFK vil få overgangspenger for ham, noe den ikke fikk for Benjamin Stokke og Bendik Bye i fjor.

Topp trener

Sørmo understreker at trenerskiftet i Levanger ikke har noe å si for ønsket om å komme seg videre. Han trente under nettopp Roger Naustan i Rosenborg, og har bare positivt å si om den nye LFK-sjefen:

–Roger er en kjempefin fyr. Han er tøff på treningsfeltet, og en kompis utenfor banen. Levanger har gjort et godt valg, mener Bent Sørmo.

LFK mobiliserer til en medlemsverving, og vil gjøre flere tiltak for å styrke posisjonen i lokalmiljøet. Stein Ø. Eriksen og 20 andre entusiaster starter samtidig LFK Kompis, en ressursgjeng som skal gi klubben et bredere støtteapparat.

I går ble det satt sluttstrek for årets draktauksjon, som innbrakte flere tusen kroner. Drakten til Adria Mateo Lopez var før helga den mest etterspurte, og 1.800 kroner var budt for den.