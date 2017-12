Slik kan stadion se ut i framtida

Sport

Sist uke arrangerte styret i Skogn IL et møte for sine klubbmedlemmer, hvor de presenterte de kommende planene for et nytt klubbhus. Natt til lørdag 5. august i år ble klubbhuset totalskadd i en brann, under et år etter at klubbhuset hadde blitt pusset opp for å kunne brukes til selskapsutleie og klubbarrangementer.

Ønsker tips fra publikum Brannen i klubbhuset på Reemyra etterforskes av politiet.

Trettiårsperspektiv

Bygningen var fullforsikret, og forsikringsoppgjøret forventes å være klart før jul. Nå ser klubben framover, og en arbeidsgruppe er i full gang med å planlegge et nytt klubbhus på Reemyra.

Det åpner for flere endringer på idrettsanlegget, som per i dag inneholder både ballbinge, kunstgressbane, gressbane, styrkeløftanlegg og BMX-bane.

–Vi tenker ikke bare klubbhus, men også hvordan samfunnet utvikler seg de neste 10-30 årene med hensyn til folkehelse, organisert og uorganisert aktivitet. Det gjør at vi tenker en flytting av det nye klubbhuset til mellom fotballbanene, som ett av alternativene. Det gjør at vi kan ha garderober og kafeteria mellom anleggene og i tillegg få løst utfordringene med parkering med tryggere logistikk, sier leder i Skogn IL, Stig Søraker.

Tenker på fotballhall

Det er tre forhold som låser plasseringen av klubbhuset i dag: BMX-banen, ballbingen og kunstgressbanen på grunn av spillemidlene som låser anlegget i 30 år. Likevel er det godt med rom til et nytt klubbhus og flere framtidige videreutviklinger på Reemyra.

–Vi leker oss nå med tanken på å bygge en fotballhall i framtiden, selv om det kan ligge flere år fram i tid. Først må vi ta den diskusjonen med kommunen, og det vil også avhenge av hvorvidt det skal bygges fotballhall på Moan. Men det er viktig at vi tenker over det som en framtidig mulighet også nå, hvor vi prioriterer det nye klubbhuset, sier Søraker, og understreker at det er viktig å prioritere riktig, selv om de må tenke flere tiår med behov og satsinger framover.

Ferdig i 2018

Søraker er fornøyd etter klubbmøtet, hvor om lag 60 personer møtte opp for å høre om og diskutere planene. Klubblederen er glad for å se at det finnes et stort engasjement i tettstedet.

–Vi fikk mange gode innspill og mye godt engasjement fra deltakerne på møtet. Nå går arbeidsgruppen inn i fase to etter forprosjektet. En ekstern arkitekt har bistått gruppen med Erlend Malum, Harald Røstad og Liv A. Nonstad i de foreløpige planene for arealbruk og utvikling av Reemyra. Fram mot februar/mars skal ei ny arbeidsgruppe utarbeide forslag, tegninger, budsjett og søknader til det nye klubbhuset. Målet er å ha det nye klubbhuset ferdigstilt innen utgangen av 2018.

–Det vi trenger er et klubbhus med garderober, kafé/restaurant, møterom, teknisk rom, treningsrom for styrkeløftgruppen og lokaler for utleie til selskaper og arrangementer. Vi ser også på lagerrom og garasje til traktor og plenklipper, sier Søraker.

River styrkeløftbygget

Som en del av ombyggingene på Reemyra, skal styrkeløftgruppen flyttes ut av det eldste klubbhuset ved innkjøringen til anlegget.

Bygget er er fra 1950 og er i dårlig forfatning, slik at klubbledelsen planlegger å rive huset. Dermed kan det bygges opp en ny adkomstvei og stor parkeringsplass på det som til nå har vært rekken med eldre klubbhus og garasjer.

–Vi ser nå på hva som er fornuftig, og hyret inn arkitekt for å se på det store bildet. Da kan vi tegne inn utviklingsmuligheter på Reemyra, ut fra hva som er mulig for en klubb på vår størrelse og med vår økonomi, sier Søraker og legger til at de ikke skal bygge større eller mer enn de klarer å forsvare. Siden forsikringsoppgjøret ikke er klart, vil også det avgjøre hva som kan realiseres.

–Men vi må ha vyer, drømmer og tanker om framtiden, og Skogn IL er og vil være en viktig bidragsyter i samfunnsutviklingen. I tillegg er det aktuelt å søke om spillemidler, noe vi arbeider med i vinter, sier han.