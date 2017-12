Bent Sørmo har signert for eliteserieklubb

Sport

Bent Sørmo fra Markabygda er Kristiansund Ballklubbs første signering før neste års eliteseriesesong. 21-åringen forlater dermed Levanger FK i 1. divisjon, hvor han har spilt siden 2014 etter et opphold i Rosenborg med 14 kamper for RBKs andrelag og to kamper for A-laget. Han har også 20 kamper for aldersbestemte landslag fra G17 til G19. Det har vært kjent en stund at Sørmo har vært under lupen hos flere klubber i eliteserien, og Kristiansund har vært en av de interesserte.

- Kristiansund Ballklubb er en klubb som har utviklet seg veldig mye de siste årene, og dette er et svært spennende steg for meg. Det er også selvsagt en drøm som går i oppfyllelse når jeg nå får muligheten i Eliteserien. Jeg er en spiller som kan spille både høyre back og midtbane, og håper jeg kan bidra med et klokt fotballhode, hurtighet og en offensiv innstilling. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven! sier Sørmo selv i en uttaltelse offentliggjort på KBKs hjemmesider fredag.

Daglig leder, Kjetil Thorsen sier at KBK nå får en spennende spiller i årene fremover:

- Bent er en spiller vi har fulgt over lengre tid. Her får KBK en ambisiøs og fremadstormende spiller som passer perfekt inn i KBKs profil. Han er ung, sulten og tåler å trene mye. Han har også tross sin unge alder prestert meget godt i OBOS-ligaen over flere år for Levanger FK. Vi gleder oss til å se Bent i KBK-drakt, sier Thorsen ifølge pressemeldingen.

Overgangssummen er ikke kjent, men LFK har kontrakt med Sørmo ut 2018-sesongen. Dermed må KBK ut med en kompensasjon til Levanger FK for kjøpet.