Skogninger tatt ut på landslagene

Vetle Rønningen gjør for tiden suksess i Bodø Håndballklubb, som er klare for NM-finale for herrer senere i desember. Rønningen, som kommer fra Skogn, ble fredag også tatt ut til Juniorguttas samling for LM98, hvor de trener sammen med Guttelandslaget (LM02).

Skogningen har 59 mål på 25 kamper for LM98-laget, og er blant de mest erfarne i gruppen som nå er tatt ut. Samlingen går fra 4. januar til 7. januar i Sportellet i Skien.

Nikolai Wiig, Bækkelaget Håndball Elite (Født 20.11.98) (Kamper/Mål 003/000*))

Sander Drange Heieren, St.Hallvard (23.10.98) (009/000)

Sander Akerlie, HK-72 Sande (21.06.99) (000/000)

Tord Aksnes Lode, Nærbø IL (27.10.98) (010/005)

Andreas Horst Haugseng, Nærbø IL (18.08.98) (031/070)

Sander Rogne Myklebust, Ski IL (09.03.99) (009/006)

Sander Løvlie Simonsen, ØIF Arendal Elite (09.07.98) (029/071)

Thomas Horneland Boilesen, Drammen Håndball (11.11.98) (030/079)

Olaf Richter Hoffstad, Sandefjord Håndball (08.01.99) (035/104)

Fabian Sandven, Bækkelaget Håndball Elite (03.05.98) (026/084)

Sander Wennberg Linderud, Elverum Håndball (01.07.99) (017/016)

Sindre Heldal, FyllingenBergen (10.02.99) (033/102)

Vetle Rønningen, Bodø HK (13.05.98) (025/059)

Jacob Weidemann, Nøtterøy Håndball Elite (16.09.99) (000/000)

Simen Holand Pettersen, Sandefjord Håndball (08.04.98) (022/044)

Alexander Mitrovic, Elverum Håndball (12.03.98) (000/000)

Karsten Skinnarland Enoksen, Runar IL (27.08.98) (013/012)

Rassin Haugseng, Nærbø IL (21.02.98) (017/029)

Preben Egeli, Bodø HK (05.04.98) (028/061)

Reserver:

Halvor-Elias Nærland, Nærbø IL (14.02.98) (033/000)

Emil Kheri Imsgard, Elverum Håndball (06.03.98) (032/000)

Simon Ypma, Sävehof (03.03.99) (000/000)

Tord Haugseng, Nærbø IL (30.09.99) (000/000)

Leander Myklebust Seime, Gneist (11.04.99) (000/000)

Fredrik Engelstad, Sandefjord Håndball (20.04.98) (010/009)

Kristoffer Pedersen, Kragerø IF Håndball (16.06.98) (005/005)

Felix Abrahamsen Lunde, Haslum HK (02.07.99) (007/006)

Oscar Aleksander Lysgård, Haslum IL (10.03.99) (000/000)

Bjørnar Pedersen, Ski IL (26.04.98) (036/076)

I tillegg har håndballforbundet innkalt 50 kandidater til Guttelandslaget (LM02), som har sin første samling sammen med LM98-laget. I den andre av de to 25-personsgruppene finner vi Skogn IL-spilleren Valentin Støre Rosenlund. I tillegg er hans lagkamerat Alexander Bergseth Jullumstrø tatt ut som reserve til begge gruppene, i tilfelle det er forfall.

Guttelandslagets uttak trenes av Kristoffer Froestad og Fredrik Ruud, og er som følger:

Gruppe 1 - 2.-4. januar 2018:



Markus Haarvik Robson, Fyllingen (20.08.02)

Mathias Berg Håkonsen, Bønes IL (23.11.02)

Matias Haug, Tønsbergs Turnforening (13.06.02)

Herman Reinemo, Nordstrand IF (22.08.02)

Sander André Haakestad, Tjølling IF (25.04.02)

Ebbe Stankiewicz, Fyllingen (08.04.02)

Odin Breivik, Bodø HK (29.12.02)

Martin Strøm Tjernshaugen, Ski IL (03.05.02)



Bækkelaget SK (19.05.02)Vestre Bærum HK (07.04.02)Haslum IL (01.08.02)Vålerenga (21.06.02) *)HK-72 Sande (19.04.02)Ski IL (05.03.02)Elverum Håndball (21.10.02)Fyllingen (11.04.02)Nærbø IL (17.01.02)Bodø HK (09.01.02)Vestli IL (22.05.02)Tjølling IF (28.05.02)Tjølling IF (19.09.02)Elverum Håndball (03.12.02)Bodø HK (17.06.02)Urædd Håndball (09.09.02)Fløy (21.02.02)Elverum Håndball (20.05.02)

*) meldt forfall

Gruppe 2 - 5.-7. januar 2018:

Jørgen Lunde Flotve, Stord (02.04.02)

Matthias René Rex Dorgelo, Haslum IL (31.10.02)

Daniel Dimitrijevic, Fyllingen (16.02.02)

Henrik Christoffer Moe Carlsen, Tjølling IF (18.03.02)

Herman Langeland-Knutsen, Havørn (13.03.02)

Magnus Landevaag, Storhamar Håndball (17.04.02)

Ola Grønvold, Ski IL (16.05.02)

Sander Elgestad, Fyllingen (25.06.02)

Johannes Gurrich, Holmestrand IF (08.02.02)

Nicolai Strøm Thoresen, Tjølling IF (30.06.02)

Fabian Sivertsen, Nordstrand IF (29.08.02)

Mathias Kvinge, Fyllingen (26.08.02)

Jonas Mælen, Avaldsnes IL (22.04.02)

Markus Monsen, Rival IL (22.03.02)

Reidar Refsnes Johnsen, Nærbø IL (08.04.02)

Lars Linus Høgdahl, Strindheim IL (02.01.02)

Valentin Støre Rosenlund, Skogn IL (26.06.02)

Nikolai Moe, IL ROS (09.05.02)

Nikolai Abrahamsen Lunde, Nordstrand IF (09.03.02)

Kristian Gyberg, Våg IK (10.03.02)

Tobias Lyngaas, Gjerdrum IL (03.05.02)

Martin Paulsen Aarvik, Tjølling IF (29.08.02)

Marcel Jerzy Batyra, IL ROS (09.02.02)

Jon Tore Wiig, Nærbø IL (21.09.02)

Andreas Arntsen, Tromsø HK (26.03.02) **)

Reserver (begge grupper)

Torstein Sekkingstad, Viking TIF (10.02.02)

Trygve Bøkestad Teigen, Elverum Håndball (30.05.02)

Thomas Bøe Linder, Fjellhammer IL (02.08.02)

Philip Maurstad Uv, Reistad IL (25.07.02)

Oskar Dahl, Glassverket IF (07.10.02)

Karl Rødde Opseth, Mathopen IL (28.01.02)

Sten Daniel Lindevik, Fløy (07.12.02)

Emil Persgård, Steinkjer HK (14.02.02)

Ole Kristian Fjære Aasgaard, IL ROS (05.04.02)

Elias Bodsberg, Nærbø IL (02.02.02)

Sindre Leine Solbakken, Øyer-Tretten IF (20.07.02)

Mathias Rønneberg Bisgaard, Ski IL (21.01.02)

Sondre Mikal Solheim, Skaun HK (02.04.02)

Alexander Bergseth Jullumstrø, Skogn IL (25.02.02)

Erling Skogstad Norddal, Utleira IL (25.03.02)

Mads Eriksen, Mathopen 04.12.02)

Henrik Rifseim, Frogner IL 02.05.02)

Joakim Stene, Selbu IL 16.08.02)

Nils Marwin Käding, HK-72 Sande 15.07.02)