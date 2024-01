Heia Innherred

Avisa Innherred og Trønder-Avisa har disse første dagene i 2024 pekt på viktigheten av at vi på Innherred står sammen om å gjøre regionen til en enda mer attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion. Begge redaktørene har viet tid til dette i sine ledere.

Vi er helt enige med begge redaktørene i dette. Skal vi som region framstå som den foretrukne både for egne innbyggere, tilflyttere og besøkende og næringsliv, må vi som region stå samla og jobbe strategisk i forhold til dette.

Innherred regionråd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa og ble opprettet i 2021. Hele kongstanken med arbeidet her er: Sammen for en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion. Regionen er den nest største i Trøndelag, etter Trondheimsregionen, med om lag 70.000 innbyggere. Vi har mange pågående satsinger, der Heia Innherred er en av disse.

Verdal kommune initierte en felles satsing på profilering av regionen i 2023. Dette arbeidet er under utarbeiding. Romjulsarrangement/hjemflyttertreff i regi av kommunene og næringslivet, for voksne, var et slikt konkret tiltak i kommunene i 2023. Gjennom arbeidet med Heia Innherred, kjenner vi til Heia Nord-Norge og flere andre satsinger. Erfaringer fra eksisterende satsinger, blir tatt med i det videre arbeidet.

Vi er nå i gang med utarbeidelse av satsingen Heia Innherred sammen med mange parter. En større workshop med inviterte fra hele regionen ble arrangert i oktober 2023. En prosjektbeskrivelse, en konseptutvikling og en forretningsmodell er nå under utarbeidelse.

Vi har store forventninger til arbeidet og er utålmodige etter å komme i gang!

På vegne av Innherred regionråd

Anita Ravlo Sand, leder/ordfører Levanger, Gunnar Thorsen, ordfører Steinkjer, Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa, Unn-Elisabeth T. Kristiansen, ordfører Inderøy og Knut Snorre Sandnes, ordfører Verdal