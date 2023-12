Frem til og med november 2023 har det blitt opprettet 206 nye fastlegeavtaler/lister nasjonalt i Norge. Ut av disse 206 så har 141 leger ønsket og valgt å gå inn på en fastlønnsavtale, kun 37 av nye lister har valgt å gå inn på en næringsavtale. Dette vil si at det finne kunnskapsgrunnlag på at 7 av 10 leger ønsker å starte i en arbeidsform med fast ansettelse og fast lønn. Dette har vært trenden helt siden 2019 og utkrystalliserte seg vesentlig i 2022 og 2023 med at 70% av nye lister er fastlønnede.

Vedtaket som kommunedirektøren har fått gjennom i formannsskapet er heller ikke i nærheten av å komme de næringsdrivende legene sitt innspill i møte. Forslaget til kommunedirektøren medfører en prisvekst justering av tilskuddet legene har hatt siden 2021 (Tidligere tilskudd 1,7 mill per år). Det nye tilskuddet på 2 millioner per år har samtidig en negativ rekrutteringseffekt. Tidligere tilskudd ga 999 kr per pasient til lege i spesialisering (ALIS), og 750 kr til spesialister i almennmedisin. Det nye tilskuddet skal etter ny legeplan fordeles likt etter antall pasienter.

Dette medfører at de legene en prøver å rekruttere til å bli her (ALIS) får en stor reduksjon, mens nåværende spesialister får en økning. En vil altså med forslaget vri tilskuddet slik at det ikke har noen spesiell rekrutteringseffekt av nye leger.

Summen som de næringsdrivende legene mente er nødvendig for å sikre en stabilisering av næringsdrift i kommunen er også på 7,4 million gitt full legedekning. Det er altså en forskjell på 5,4 million i de insentiv legene mener er nødvendig oppimot kommunens prisjustering av eksisterende tilskudd. Det vil si at en går inn med en plan som ikke har fungert så langt, og som legene klart har sagt ifra ikke fungerer

Verdal kommune tar ikke muligheten i bruk til å ha en legeplan som favner de klare trender som er i samfunnet. Samfunnet bruker store ressurser på å tilrettelegge for at nye leger skal finne veien inn i fastlegeyrket, og som statistikken viser så er det på landsbasis blitt 196 nye fastleger i Norge på landsbasis. Det er et utall av Norske kommuner som bruker utadisjonelle virkemidler for å tiltrekke seg fastleger, og mange av disse er i ferd med å bli svært populære. Høyre og Verdalslista i Verdal kommune er tydeligvis observang på de trender som er i samfunnet. Det at et stort parti som AP med LO i ryggen mener at unge leger heller skal bli private næringsdrivende enn å få del i de goder som fast ansettelse tross alt innebærer er ikke mindre enn overraskende. Når 70% av nyetablerte lister og leger ønsker seg en fast stilling, så er det å gå inn i fremtiden nynnende til Øystein Sunde – «Med hodet under armen og armen i bind vender Verdal kommune det annet kinn og sier nei takk til 7 av 10 leger som potensielle søkere.»

Øyvind Standal