Vår felles historie er viktig for å bedre forstå den tiden vi selv lever i og med familie og venner kommer historiene fram! Det er mange fortellinger i dag som tar oss tilbake til 17.mai i 1814. Men i år skal vi også feire en annen svært viktig lov som på sin måte bidro til at Norge befestet seg som et kongerike selv under flere hundre år med dansk styre. Magnus Lagabøtes landslov, som feirer 750 år i år, ble det første lovverket gjeldende for hele Norge, utarbeidet av kong Magnus Lagabøte.

Frostatingsloven ble inkorporert i det nye lovarbeidet, og oppstarten for lovarbeidet ble først godkjent her i Trøndelag. Ja, selve loven ble første gang godkjent på Logtun, på Frostating i 1274.

Våre forfedre la grunnlaget for lovarbeidet med Frostatingsloven, som så enkelt, presist og fundamentalt slo fast at i utviklingen av et rettssamfunn i Trøndelag skulle landet bygges med lov, og ikke ødes med ulov – eller på gammelnorsk: 'at lǫgum skal land vært byggja, en eigi at ulǫgum eyða.'

Det er denne tradisjonen eidsvollsmennene hadde med seg våren 1814, i tillegg til de avgjørende omstendighetene som muliggjorde vår løsrivelse til et fritt og uavhengig rike. Det ga oss vår frihet, vår grunnlov. Derfor feirer vi kongerikets selvstendighet og grunnloven som regulerer forholdet vårt til andre land og mellom borgerne, grunnloven har lagt grunnlaget for utviklingen av vårt liberale demokrati. Grunnloven gir hver enkelt friheten til å uttrykke sine meninger, elske den man vil, delta i demokratiske valg, sikrer likhet for loven, en fri og uavhengig domstol, muligheten til å bygge sin private velferd, og beskyttelse av privat eiendomsrett. En stat som gir oss grunnleggende tjenester, slik at alle har muligheten til å leve i et fritt og uavhengig Norge.

Gratulerer med dagen!

Tomas Iver Hallem