Kommunene er ryggraden i velferdsstaten Norge. Kommunene har ansvaret for å levere velferdstjenester til sine innbyggere hele livet; fra før fødsel og til og med død. Mange kommuner har nå så dårlig økonomi, at det gir seg utslag i dårligere skole og mindre eldreomsorg. Kommunefattigdom er blitt et begrep. Flere ordførere mener deres kommuner står på randen av kollaps.

Et kommuneopprør brer seg, med bakgrunn i dette. Over hundre kommuner deltok på en konferanse i Larvik 22. januar. Inntektssystemet var også dagsorden under NRKs debatten i januar.

Tre hundre av landets trehundre-og femtiseks kommuner er definert som minsteinntektskommuner. Omlag fire millioner nordmenn bor i disse kommunene. Trøndelag består i det store og hele av minsteinntektskommuner.

En minsteinntektskommune får 93-94% inntekter, og skal levere 100% tjenester for dette. Kommuner som ikke har vekst i antall innbyggere, nedgang i barnetall og økning i «unge» eldre kommer i tillegg negativt ut på rammeoverføringene. Dette vil si distriktene. Inntektssystemet er derfor et svært viktig politisk virkemiddel for å styre distriktspolitikken i ønsket retning.

Mellomstore bykommuner, som Verdal, rammes ekstra hardt. Dette på grunn av at vi har såkalte storbyutfordringer som rusproblematikk – uten at vi får kompensert for dette via dagens utjevningssystem.

Dagens inntektssystem fører til økte forskjeller mellom de ulike kommunene. De rike kommunene blir rikere – og de fattige blir fattigere. Dette fører til store forskjeller i tjenestene innbyggerne i ulike kommuner får. Å ta eierskap til, og lederskap i, saken bør derfor være naturlig og riktig for Arbeiderpartiet. Dette er viktig for Verdal lokalt, Trøndelag regionalt, og distriktene som helhet sentralt. Det er politikk som folk flest faktisk vil merke.

Verdal Arbeiderparti vedtok på årsmøtet 13.februar at vi skal jobbe for at det kommunale inntektssystemet bedre skal legge til rette for likeverdige tjenester mellom kommunene. Vi vil at det skal ses på rammene for de totale inntektene. Videre at den interne fordelingen av skatteinntektene mellom kommunene skal endres til å være mer rettferdig. Vi vil jobbe for økt rettferdighet mellom kommunene, og legge til rette for et likeverdig tjenestetilbud på tvers av kommunegrensene.

Mange mener sosialdemokratiet og Arbeiderpartiet har utspilt sin rolle. Det er feil. Velferdsstaten er på ingen måte «ferdigbygget» - eller enda viktigere; en selvfølge. Velferdsstaten må vokse og tilpasses tida vi til enhver tid lever i. Det er mer enn nok å ta tak i. Vi må bare tørre å gjøre det nødvendige for å stå for verdiene våre ikke bare i ord, men også i handling; trygghet, rettferdighet og solidaritet. Kommunene - ryggraden i velferdsstaten - må rustes til å kunne bære også fremtidas velferdsbehov.

Det er et faktum at velferdsstaten eksisterer kun så lenge finansieringa av den gjør.