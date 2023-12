For å ta det viktigste først. Etter at kommunedirektøren i Verdal tidligere har vært i vanskelige forhandlinger med Barli om Verdalsklininikken, burde han ha erklært seg inhabil i søknadene fra Barli og Skogholt. Dette ville også ha gjort resten av administrasjonen i Verdal inhabil slik at for eksempel adminstrasjonen fra Levanger kunne ha vært benyttet.

For å unngå problemet, brukte Verdal kommune vikarbyrå ved ansettelsesprosessen. Problemet er at det er de minst populære legene som normalt behøver å registrere seg der, men dette var et krav fra kommunen til søkerne.

Det er derfor forståelig at Barli og Skogholt ikke ville registrere seg der, ettersom de langt fra tilhører denne kategorien.

Verdal kommune burde derfor etter å ha fått søknadene deres på bordet ha skaffet «settedirektør».

Det bør ikke være slik at når en søker på jobb i en kommune at det går på personlige relasjoner, men på kvalifikasjoner.

Ingolf Dillan