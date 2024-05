Det er fint og trivelig å bo i Levanger. Vi har fin natur, et godt jordbruk og næringsliv, sykehus, helsetjenester, gode skoler og nærhet til det meste. Jeg har i det siste snakket med både ordfører kommunalsjefen og flere politikere. Det var trivelige mennesker. Det kan nesten ikke bli bedre.

Det er når enkelte av oss får brev fra kommuneledelsen, det ikke blir så trivelig lenger. Det skal spares for å rette opp en elendig kommuneøkonomi. Denne besparelsen er det vi som bor langs grusveger som skal betale. Vi skal privatiseres. Kommuneledelsen har plukket ut enkelte strekninger som skal rammes, altså ikke alle. Dette minner litt om å bli «sonoffer». Noen må ta støyten.

Selv bor jeg på midten av Gamle kongeveg, nå døpt Prestgårdsvegen med gatenavn og det hele. Her er det tre husstander som altså privat skal drifte 1000 meter gjennomgangsveg som hele bygda kan bruke. Og vegen brukes! Det er en godt trafikkert gjennomgangsveg opp til kirken. Her går trafikken blant annet når det smeller i Gråmyrsbakken. Denne vegen ble kommunal i 1987 etter søknad og utallige behandlinger. Rundt år 2000 ble den forsøkt nedlagt igjen. Da var det innføringen av generell eiendomsskatt som berget vegen. Med eiendomsskatt skulle det bare mangle. Veg måtte man ha, selv med grus.

I denne nye runden er det alvor. Nå foreslås det å privatisere mange grusveger, tilfeldig utpekt av kommuneledelsen. Det er ikke til å tro. I brevet står det også at vedtaket ikke kan påklages. Skremmende! Hadde Levanger ligget på Frosta, hadde ikke dette vært et tema. Der er det nesten ikke grusveger.

Hvorfor kun noen veger er valgt ut, har de vel selv et godt svar på. Dette føles svært urettferdig og står i kontrast til kommunedirektørens uttalelse om at sparing ikke skal gå ut over enkeltindivider. Skal kommuneøkonomien reddes på dette viset, må alle veger i kommunen privatiseres!

Nå skal saken behandles av politikerne i kommunen. Politikere som har stått på stand, som har kjempet om plassene sine, som har lovet å gjøre sitt beste for folk i kommunen slik at det blir fint og trivelig å bo i Levanger.

Så får vi håpe de gjør det da!

Niels Nielsen

Levanger