Åpent brev til politiske ledere lokalt, regionalt og nasjonalt:

Til dere som har fått ansvaret. Vær så snill, les dette nøye. Les det og ta det inn.

15.000 barn er drept på Gaza. Barn er døde av sult. Foreldreløse er det ikke tall på. Vest i Sudan dør et barn hver andre time. 10,7 millioner er drevet på flukt. 18 millioner sulter. I Kongo mister barn sin barndom i koboltgruver fordi vi i vesten skal kunne bruke det nyeste av det nyeste innen teknologi. Ukrainske barn, tapte liv, på flukt, i savn etter far eller bror, i frykt for framtiden.

Ifølge UNICEF er over 25 millioner barn holdt ute av skolegang på grunn av væpnede angrep og konflikter.

Lista over barn og unge som rammes av krig og nød er dessverre mye lenger.

Lukk øynene og tenk på disse barna. Hva om de var dine barn? Norske barn. La tanken på hva disse barna går igjennom treffe deg i magen og i hjertet.

De ER våre barn. De er verdens barn og de fortjener at vi gjør mer! At dere med makt gjør mer!

Det Norge gjør nå, på alle nivå, viser hvilke standarder vi setter, hva vi aksepterer at skjer i verden. Norge som et av verdens mest privilegerte og frie land, er nødt til å bruke den fordelen til noe mer. Studenter i hele verden har vist den siste tiden at de krever større handling for å få en slutt på den humanitære krisen på Gaza. Dagens studenter og elever er framtidas ledere. Det er vi som skal ta over etter dere. Vi utfordrer dere til å gjøre MER for å overlevere verden til oss i en bedre stand enn den er i nå.

Dere er valgt til å ta ansvar. Gi oss håp om en bedre verden. En verden der arbeid for fred og rettferdighet gjelder for alle folkeslag.

Russ for fred er en nyetablert frivillig organisasjon startet av russ ved Levanger videregående, som har behov for å gjøre NOE i en verden fylt av krig og undertrykkelse.

I solidaritet med medelever i områder som opplever krig og undertrykkelse, hever vi våre stemmer for fred og rettferdighet. Alle barn og unge har lik rett til fred, trygghet, utdanning og fremtidshåp, uansett bakgrunn, hudfarge og nasjonalitet.

Selv om det føles utilstrekkelig, gjør vi NOE. Vårt spørsmål til dere er; Gjør dere ALT dere kan? Det er åpenbart ikke nok. Gjør mer. Legg makt bak kravene om fred.

Med hilsen

Russ for fred ved Levanger videregående skole, Verdal videregående skole, Inderøy videregående skole, Mære videregående skole og Steinkjer videregående skole