Økt kunnskap om artsmangfoldet i Kjønstadmarka og prinsippene i naturmangfoldloven tilsier at det siste planlagte byggetrinnet i Kjønstamarka bør skrinlegges!

Etter å ha bodd 9 år i Levanger besøkte jeg for første gang Kjønstadmarka i april, og hadde stor glede av å se bildeserien Ragnar Skrede og Bjørn Lie Fostad presenterte av planter og fugl i området på et åpent møte ved Levanger ungdomsskole 6. mai. Har også sett ei liste over fuglearter i Kjønstadmarka, registrert av Terje Kolaas fra Levanger.

Med interesse for biologisk mangfold og utdanning innen naturforvaltning, er jeg undrende til at Levanger kommune vil bygge boliger i et område som Kjønstadmarka, som på grunn av kalkholdig grunn, mye død ved og gode solforhold har et unikt artsmangfold. Kan det være mangel på kunnskap om naturkvalitetene her som ligger til grunn?

Terje Kolaas fra Levanger er ornitolog og naturfotograf, og har registrert hele 31 hekkende fuglearter i Kjønstadmarka, totalt observert 34 fuglearter. Ragnar Skrede og Bjørn Lie Fostad har registrert bl.a. 33 karplanter, men antar at tallet er adskillig høyere, trolig det dobbelte. I tillegg til truede, rødlistede arter som vårmure, marianøkleblom, trefingersildre, grønnfink og gulspurv, er det spesielt å finne så høyt artsmangfold på et såpass lite areal, på vel 80 daa.

Leif Inge Paulsen, leder i Levanger SV Foto: Roger M. Svendsen /arkiv

I forvaltningen har man ikke alltid tilstrekkelig kunnskap om miljøkvaliteter når det tas stilling til utbyggingsplaner i tidlig fase, og man bindes senere opp av tidligere gitt uttalelser. Selv om statsforvaltningen har trukket innsigelsene i Kjønstadmarka 4 ut fra helhetshensyn, så betyr ikke dette at en utbygging av over 1/2-parten av restområdet i Kjønstadmarka er uproblematisk i forhold til lokale biologisk mangfoldverdier, rødlistede arter og prinsippene i naturmangfoldloven.

Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009, med intensjon om at naturen og økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Offentlige beslutninger som berører naturmangfold skal, så langt som rimelig, bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, effekten av påvirkninger og føre var-prinsippet. Det stilles ikke krav til innhenting av ny kunnskap, som bare kan kreves unntaksvis. I denne saken foreligger ingen konsekvensutredning, som ikke kreves når et areal er avsatt til boliger i kommuneplan. NRK sin serie Norge i rødt, hvitt og grått har satt fokus på volumet av utbygginger som medfører tap og oppstykking av naturkvaliteter. Det synes åpenbart at en utbygging i Kjønstadmarka som planlagt vil redusere artsmangfoldet, i strid med naturmangfoldloven.

Det er en utfordring i forvaltningen at kunnskap om naturkvaliteter ikke kommer opp i dagen før utbyggingsprosessen har kommet langt, ofte for langt. Det er likevel ikke for sent. Det er nå opp til lokaldemokratiet å ta en beslutning i kommunestyremøtet 22. mai. I det minste bør utbyggingen av Kjønstadmarka 4 utsettes, inntil de øvrige godkjente boligtomtene i kommunen er tatt i bruk.

Leif Inge Paulsen

Leder Levanger SV