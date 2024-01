Før jul kom beskjeden om at Ivar Koteng vil selge Bøndernes hus. Nå er muligheten for realisering av «nytt» bibliotek/kulturhus her.

I kulturbyen Levanger skal vi ikke ha et kulturhus. Konseptet i kultur og trehusbyen må være «Kulturhusene i Levanger.» (Bøndernes hus/biblioteket, museene, galleriene, kirka, festiviteten med flere.) For hvorfor skal Levanger gjøre som andre når byen har mulighet til å skape noe bedre?

Levanger har en bykjerne med sjel. Kommunen har ideer og innhold fra Europan16 vinner «Hellowoods». Byen har hatt besøk av både arkitektstudenter og nå nylig vært vertskap for bylivskonferansen. Her håper jeg styrende politikere, administrasjon og utbyggere var godt representert. For nå må lokale også ser muligheter fremfor begrensinger ved rammene byen har. Levanger skal verne gjennom bruk.

Se for dere: Bøndernes hus bygges om og kan for eksempel huse:

- Verksted i kjelleren

- Bibliotek

- Offentlig takterrasse på toppen, eventuelt med servering (noe innbygget, noe åpent.)

Bibliotektomta blir til hotelltomt. Selg tomta og sett premisser for utforming av nytt hotell:

- Konferansesal som også kan brukes som «storstue» (hvis det er nødvendig)

- Parkeringskjeller

- Være en del av kollektivknutepunkt

- Ta utgangspunkt i samme utforming som bygget fra «hellowoods» med trefasade

Noe nevnt, og sikkert mye glemt. Viktigst: sentrumskjernen vår, Trehusbyen, må være stedet for kultur, opplevelser og lavterskeltilbud der bilen i utgangspunktet ikke er nødvendig. Bilen erstattes av folk som beveger seg mellom ulike arenaer, av tilfeldige møter og folkeliv. Et hotell like ved stasjonen, bilfritt sentrum med kort vei til blant annet kulturhusene, kulturopplevelser, universitet og turmuligheter vil gjøre byen til en enda bedre destinasjon. Både på hverdag, for konferanser og ferier.

Se for øvrig Maja Skille sitt debattinnlegg i Innherred: «Jeg er veldig gira på ideen om at Bøndernes hus kan bli sentrums redning. Se for deg følgende» for flere synspunkter.