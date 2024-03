Livet! «Livet e`itj ferr amatøra» !? Den uttalelsen kommer fra en ansatt av meg. -For som arbeidsgiver og medborger og nabo og generelt interessert i mennesker, -så ser jeg en trend: «Livet er visst tøfft å leves!? Livet gir og livet tar…» Vi har fått mye psykisk u-helse.

Livet byr på utfordringer! Livet byr på medgang OG motgang! Livet er ikke en dans på roser! Men mere en dans på nevroser… !?

Jeg anser meg selv som en veteran etter hvert. -Som en middelaldrende ungdom… JA som ei gammel-røy! Rik på erfaringer og helt uten begrensininger og uten filter!

Jeg ser det faktisk som mitt ansvar og min livs-oppgave å si ifra! -Om hva jeg tror ungene og ungdommene våre kan trenge for å mestre livet!

Om hva som kan være bra å få med seg av balast`og erfaringer fra oss i rundt dem, -inn i voksenlivet.

Om at Livets Skole faktisk handler om å bli utsatt for en del motstand! -Om å få grunnleggende og viktige erfaringer, utfordringer og motgang! Som gir robusthet. Om å få kjenne på både sorg og smerte OG glede.

-Ja om å til-og-med tåle og bli krenka! Uten at livet tar slutt for det…

-Om å oppleve motgang og krenkelser, men å velge å handtere det!

Om å velge å gi Faen og gå videre!

Kjære dere alle rundt-omkring: HVA gir vi videre til barna våre?

Hvilken oppdragelse er det vi gir våre håpefulle av morgendagen?

HVA er det unger og ungdommer trenger for håndtere LIVET?

DET har jeg noen tanker og meninger om…

Framtidas barn og ungdommer inn i voksenlivet trenger:

· En barndom der de kan få være barn! I leik! Uten press og målinger og statistikk og kurver og i beredskap…

· Tydelige voksne! Som setter grenser og våger å være upopulære voksne! Som tåler deg. Som står i det. Og holder ut. -Med tro på at nettopp da blir du ett gagns menneskj…

· Motstand! Utfordringer! Opplevelser og erfaringer som ikke gir-seg-selv! Som krever mot, utholdenhet, fandenivolskhet, sårbarhet, kamp og smerte! Som gir robusthet.

· Forutsigbare voksne! Som bare er der! Som holder ut. Som er voksne! Med all sin autoritet. OG sin alt-omfavnende kjærlighet! Og sine rutiner… og sin tilstedeværelse! Uansett hva! Voksne som ALDRI svikter…

· Å få utforske! Og få problematisere uten voksnes inngrep og irettesettelse! Og få utøve sin naturlige og medfødte nysgjerrighet! Fri flyt og kreativitet! Og få fri seg fra oppskrifta! -Bort fra tilrettelagte oppgaver. Bort fra fasitsvar. Å finne sin egen løsning! Sin veg! Sitt liv…

· En voksen-person som ser deg! Ei nabokjærring som bryr seg om. Som blander seg inn…

· Latter! Sorg. Glede! Frustrasjon… Humor! Galskap! Ro. Sjølironi. Læring!

· Fysisk fostring! Fysiske utfordringer. Rekreasjon og avspenning som gir god mental helse, styrke og utholdenhet!

· Mobil-fri tid! Mobilfrie arenaer… Off-line! Mobilfrie glimt i familie-livet! Mobilfrie glimt og friminutt i løpet av dagen, -også i fritida!

· En skole der læreren er Lærer! Som får lov å være lærer… Den autorative. Den strenge men omsorgsfulle. Den som setter grenser og lærer bort og stiller krav! Med kjærlighet og omsorg. Med kunnskap, styrke og klokskap. Som får respekt.

· Ett liv som fordrer at vi bruker vår egen intelligens og kreative sans! Ikke kunstig stimuli… Som utfordrer vår estetiske og praktiske sans!

· Å-bare-være-til…

· Ett selvbilde som er godt-nok!

· En vei og en framtid som gir meining! -En mulighet til forståelse og mestring. -Som gir livskvalitet og livsglede.

· Å sovne om kvelden med angst og uro for morgendagen. UTEN at det er en sykdom å ha litt angst! Om å komme seg opp og videre.

· Å våkne om mårran med en uro om det uforutsette og ukjente som dagen måtte bringe. Å gå inn i dagen med uvitenhet og kanskje engstelse for ubehageligheter og motstand som vi møter! Med en kroppslig uro og ett trykk i brystet. Med klump i magen og tristhet i hjertet. Uten at det må diagnostiseres! Uten at det skal defineres som unormalt! Det må erfares! Det må mestres. DET E JO LIVET!