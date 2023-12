Forrige uke ble vi presentert for det eneste bidraget i hotellkonkurransen til Levanger kommune. Ut ifra publikumsresponsen i våre lokalaviser kan man i beste fall si at den var lunken. Skissene av det innsendte forslagene forespeiler en utbygging som kunne vært hentet fra hvilket som helst vilkårlig sted i Trøndelag.

Grilstad marina, Hommelvik Stasjonsby, eller kanskje det mest grufulle av alle Sørsileiret Jæktbyn på Steinkjer, er alle eksempler på grå og grell arkitektur med null stedbunden identitet, og jeg frykter at Havna Levanger fort kan føyes til på samme liste hvis de skisserte planene blir gjennomført.

I avisa Innherred kan vi lese at utbygger av alle ting har hentet inspirasjon fra den gamle sementsiloen som sto på havna. Når man først skal la seg inspirere av et byggverk på Levanger skulle man tro at det fantes noe vakrere enn et 60 år gammelt grå sylinder. Nå vet ikke jeg hvor fyldig tilgang Jørstad og hans arkitekter har til fotografier av Levanger by, men jeg vil oppfordre dem til i stedet å ta en tur på Levanger Fotomuseum og studere noen bilder av for eksempel Gamle Backlund Hotell. Og når de så først har beveget seg ned i Levanger sentrum kan de samtidig se seg rundt om de kan bli inspirert til å tegne noe som inneholder fasadeutsmykninger, kvartalbebyggelse og sjel, og ikke bare «blokker malt i friske farger».

Men til syvende og sist ligger ikke dette ansvaret hos utbyggerne. De besvarer bare en utlysning innenfor lagte rammer og forventninger. Ansvaret ligger hos Levanger kommune.

Skal Levanger kommune markedsføre seg som «trehusby» krever det en langt mer seriøs og offensiv holdning fra våre folkevalgte. I stedet for at det blir gitt full frislipp bare man beveger seg én meter utenfor sentrumskjernen bør kravene gjelde fra Røstad i nord til Moan i sør. Innbyggerne i Levanger kommune fortjener en byutvikling hvor vi kan gå rakrygget gatelangs med stolthet, og ikke nedslåtte blikk på grunn av at Levangers sjel er blitt solgt til høyeste (eller laveste?) byder.

Levangers «Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030» sier:

I Levanger har vi en utvikling som bevarer og styrker stedenes identiet og særegenhet. Videre ramses det opp blant annet at det skal gjøres gjennom:

Bevare og synliggjøre et mangfold av kulturminner og kulturmiljø i hele kommunen

Bidra til at fortetting skjer med kvalitet og respekt for eksisterende kulturmiljø

Synliggjøre og øke kunnskapen om kulturmiljøenes verdier og muligheter

Styrke og synliggjøre kommunens identitet, særpreg og attraksjonsverdi

Arkitektur og byutvikling har fått økt oppmerksomhet i nasjonale nyheter det siste året, på godt og vondt. Se for dere hvilken oppmerksomhet Levanger ville fått om Havna hadde blitt bygd ut i samme stil som sentrumskjernen. Hvis kommuneplanen skal være noe mer enn festtaler og floskler avslår man det innsendte forslaget til utbyggingen på havna, oppretter en ny og tydeligere konkurranse, med klare krav og henvisninger til både kommuneplanen, og gjerne med noen lånte fotografier fra for eksempel Levanger fotomuseum.

Se for dere at Havna bygges som en gjenreisning av Levangers tapte perler. Se for dere en ny bydel, med autentiske rekonstruksjoner av Myhregården, Kaffestova og Backlund hotell, for å nevne noen. En slik bydel ville vist at Levanger har folkevalgte som ikke bare tar samfunnsansvar og byutvikling på alvor, men at også vi som innbyggere blir tatt på alvor.