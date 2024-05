Janne Botnen og Håvard Kvernbåten spør om politikerne bryr seg om skolen.

Jeg bryr meg sterkt om skolen. I Levanger har vi en god standard på mange av skolebyggene våre, godt utdannete lærer og i 2024 skal vi bruke godt over 610 millioner på oppvekst i Levanger. Jeg forstår at lærerne både ved Frol barneskole og i levanger-skolen begynner å bli lei av ostehøvelkutt og en presset kommuneøkonomi. Skolen blir skviset grunnet færre elever. Vi har i år 80 færre elever enn i 2019. Til tross for det, bruker kommunen nå 9 % mer på grunnskolen i Levanger enn i 2020. Vi har økt mer enn resten av landet, nå bruker vi mer penger på grunnskolen pr. innbygger enn landsgjennomsnittet. Det gjorde vi ikke i 2020. Enten må det strukturelle grep til i skolen for å kompensere for at det er færre elever, eller så må vi tiltrekke oss flere barnefamilier til Levanger. Frem mot 2034 vil det bli 280 færre elever og 603 flere eldre i aldersgruppen 80+. Ressursbruken i kommunen må derfor dreies mer mot helse. Grunnskolen finansieres pr. elev og pult som fylles opp. Skolen i Levanger lider ikke av at vi ikke har bevilget store nok budsjett når kommune har et overforbruk på 40 millioner kroner. Det blir skivebom av utdanningsforbundet. Jeg har stor forståelse for en utfordrende skolehverdag for lærerne samt at skolen har en del utfordringer. Personlig tror jeg tiden er inne for et skjermforbud, ikke bare en anbefaling. Rettighetsfestningen har nok også gått for langt i norsk skole, her har nok både Høyre og AP behov for å se på de utfordringene vi har i skolen, men dette er nasjonal politikk og ikke lokal.

Forrige uke kunne vi lese at Levanger har vokst mest av alle kommuner i gamle Nord-Trøndelag. 85 flere innbyggere betyr ca. seks millioner mer i inntekter til å drifte helse og skole hvert eneste år, det tror jeg kommer godt med når vi bruker mer enn vi har. Mange kommuner står i samme situasjonen som Levanger gjør, men har enda større utfordringer fordi de ikke vokser. Det slår hardt med store endringer i demografi, høy kostnadsvekst, lavere skatteinngang og økte renter for kommune-Norge. Jeg er rystet over at Levanger har en samfunnsdiskusjon om vekst overhodet er positivt eller ikke. Minus 85 innbyggere hadde betydd tolv millioner mindre enn 85 flere innbyggere. Når det som presser skolen mest er at kommunen får færre elever.

I dag er det null tomter tilgjengelig om noen vil flytte til Nesset å bygge seg et hus. Onsdag sist uke kunne vi ha sørget for at det hadde vært 10, som forresten allerede har kjøpere. Tomteutvikling tar tid, veldig lang tid. Jeg var 30 år når jeg stemte for Kjønstadmarka 4, det er ni år siden, denne uken skulle det detaljreguleres og sluttbehandles. Halsan som er et nytt tomteområde sentralt i Levanger vil ikke være klart for utbygging på åtte til ni år om vi starter i dag. Så lang tid tar det å skaffe byggeklare tomter! Få kommuner i Midt Norge ligger bedre til enn Levanger. Om to år, har du et større arbeidsmarked rundt deg om du bor i Levanger og er villig til å bruke 45 min for å komme deg på jobb enn innbyggere i Trondheim har. Samtidig har vi kvaliteter som en storby ikke har, enorme friluftsmuligheter, en flott natur, samt boligpriser som er langt under Trondheim og kort avstand til flyplass.

Botnen og Kvernbåten utfordret meg på hvorfor vi ikke kuttet i politikergodtgjøringen. Vi har kuttet i godtgjøringene! Som vi også gjorde på andre områder, samtidig er det verdt å merke seg at vi bruker vel minst i landet av sammenlignbare kommuner på politikk, her går det på dugnad. Vi halverte lønna til utvalgslederne. Den totale kompensasjon for kommunen sine to utvalgsledere i Levanger Kommune var 260 000 til sammen, nå er den 122 000. altså 62 000 pr år. Godt over en halvering der altså. Det betalt for at formannskapet sine medlemmer som har hatt 50 000 i året siden 2011. Fikk 12 000 mer pr år, en kostnad på 84 000, men fortsatt et samlet kutt på 54 000. Som dere kan se, er det ikke her kommunen bruker sine 2,2 milliarder kroner.

Kommunen har også en svært høy gjeld (Undertegnede og Høyre har vel over mange år både advart og stemt imot en del av disse låneopptakene som ble tatt opp over en lav sko). Kommunal gjeld er ikke annerledes enn privat gjeld – den skal betales med renter og avdrag.

Andreas Jenssen Hjelmstad

Leder driftsutvalget i Levanger Kommune