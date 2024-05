Verdal AP har jobbet strukturert med å få endret kommunenes inntektssystem over tid. Verdal er, som om lag 300 andre norske kommuner, en minsteinntektskommune. Minsteinntektskommuner får 93% inntekter – og skal levere 100% tjenester for dette. Det er grunnleggende urettferdig, og vi har lenge ment inntektssystemet må legges opp på en måte som legger til rette for likeverdige tjenester mellom kommunene.

I starten på året leverte Verdal AP spørsmål til ordfører i Formannskapet. Hvorfor var det valgt å ikke sende høringssvar i denne viktige saken fra Verdal kommune? Det viste seg at dette hadde blitt avglemt. Ordfører takket for at vi var oppmerksomme på saken, og høringssvaret ble med det ettersendt.

I februar fikk vi gjennom årsmøtevedtak i Verdal AP på saken. Verdal AP forpliktet seg med det til å arbeide for en omlegging av inntektssystemet som gjør at såkalte skattesvake kommuner får mer. Vi jobbet videre, og sendte deretter inn årsmøtesak til Trøndelag Arbeiderparti.

I mars gikk Verdal AP sammen med Levanger og Steinkjer AP, ut i Trønderavisa for å spre kunnskap om saken. Her har nabopartiene samlet seg over kommunegrensene, og jobbet godt sammen. Stor takk til Levanger og Steinkjer Arbeiderparti!

Neste steg var da å kjempe gjennom saken i fylkesårsmøtet. Det lyktes vi med. En stor seier. Hva Trøndelag Arbeiderparti - landets største fylkesparti - mener, veier noe!

Parallelt med dette har det pågått et opprør sørpå, hvor kommuner har samlet seg om protestlinja. Vi har i motsetning jobba saken oppover de demokratiske prosessene i partiet.

Sittende regjering har gjort en god og grundig jobb med denne saken, over lang tid.

Før helga kom signalet om at Kommunene som er under landsgjennomsnittet får nesten 2 milliarder mer av skatteinntektene. Skattesvake kommuner skulle få skatteinntekter tilsvarende minst 95 prosent av landsgjennomsnittet etter utjevningen. I dag får de som får minst cirka 93 prosent. Dette ville utgjort om lag 12 millioner mer for Verdals del.

Tirsdag 14.mai kom fasiten. Fasiten er hele 15 millioner (!) i økte årlige inntekter for Verdal kommunes del. Det er mildt sagt en gladnyhet! Det er klart at vi har et mål om full utjevning - som ville tilsvart 36 millioner for Verdal’s del. Men 15 millioner er et stort skritt på veien, og en veldig god start.

Journalistene spør hva vi vil bruke pengene på. Verdal AP ser signalene fra tillitsvalgte, FAU, ansatte og elever, og hører at de roper om hjelp. Det samme i helsesektoren. 15 millioner i året kan lett klasses bort, om en fortsetter å kjøre det inn i dårlige system og strukturer. Nå må vi bruke pengene klokt, og tenke lenger frem enn egen nese og popularitet. 15 millioner tilsvarer for eksempel hele 20 ekstra ansatte. 15 millioner er mye forebygging, mye folkehelse, eller mye praktiske opplæringsmidler i skolen. Det kan være mye inkludering, og mye godt samarbeid med frivilligheten. 15 millioner kan utgjøre en stor forskjell for mange.

Denne saken viser at politikk virker, og at vi på grasrota faktisk blir hørt av sittende regjering!

Ragnhild Iversen,

Verdal AP