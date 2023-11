Takk til Geir Rygvik, daglig leder ved Coop Extra Moan, for fint samarbeid om å utvikle oppslagstavlen i inngangspartiet til butikken til å bli et instrument for kulturliv og småsalg.

Håpet er at flere forstår at oppslagstavlen er inspirert av slagordet «Litt ditt», og går over til oppslag i A5-størrelse for å gi plass til mange.

I perioden april-mai 2022 til 20. november 2023 har det vært 400-500 oppslag.

I perioden 1. januar 2023 til 30. juni 2023 - et halvår - var det omtrent 130 oppslag. Alle oppslagene ble samlet i en brevordner og levert Geir Rygvik og ledelsen i Coop Midt-Norge.