Dette bør være en sak som bør være interessant for alle i dagens digitale verden. Er det riktig at den digitale hjelpefunksjonen ikke tenker på vanskelighetene for mange?

Vi lever i en digital verden og den er stadig i utvikling.

Det er et faktum at cirka 20 prosent av vår befolkning fortsatt ikke kan eller vil være kapable til å bli «digitale» fullt ut.

Som politiker fikk jeg henvendelse om at borettslag skal installere et nytt låsesystem. Det nye låsesystemet heter Unlock doorbell og er sikkert bra, men skaper problemer for mange. De «gammeldagse» ringeklokkene og porttelefoner forsvinner helt.

Det er ikke alle beboerne som er habil mobilbruker og kan nyttiggjøre seg godt av det nye låsesystemet. Mange eldre behersker ikke verken smart-telefon eller har kameratelefon. De vil fortsatt kunne benytte seg av låsebrikken selv, men hva med når de får besøk.

Da er de avhengige av mobil for å låse inn folk.

Har den digitale verdenen kommet så langt at man ikke ser viktigheten av å hjelpe de som ikke har mulighet til å bruke et nytt system? Er det slik at man tenker bare pris eller er det fremdeles viktig at det fungerer for alle?

I dette tilfellet skaper et nytt låsesystem store vansker for flere beboere. Ha dette i tankene når man skifter ut et gammelt lett system til et nytt «vanskelig» system. Dette kan gjelde på en rekke områder som berører folket i hverdagen.

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting