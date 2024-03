Så er korken dratt ut av nærskoleflaska. Ut strømmer det et forslag som vil føre til en nedleggelse av Vuku ungdomsskole - hvis det blir gjennomført.

Loven om retten til å gå på nærskole har eksistert i svært mange år. Hvorfor det ikke er satt søkelys på dette før nå, blir vel bare spekulasjoner, men det er lett å tenke seg at det er blitt lettere å bruke den nå når alle bygdeskolene er lagt ned. Bare for to år siden hadde jo dette ført til at mange av elevene fra Ness skole skulle gått i Inndal og ikke i Vinne. Dette hadde jo gjort noe med nedleggelsen av Inndal skole.

Nå har kommunedirektøren foreslått at ungdomsskoleelevene fra Stiklestad skole ikke lenger skal gå i Vuku. De skal ned til Verdalsøra ungdomsskole. Skolegrensa skal flyttes oppover til Eklo, noe som vil tappe Vuku for svært mange av ungdomsskoleelevene. Det vil ikke lenger være mulig å opprettholde ungdomsskolen i Vuku med så få elever.

Loven om nærskole blir brukt som noe som er helt umulig å rokke ved. Denne loven om nærskole ble vel ikke opprettet for å legge ned skoler? Det var vel heller det motsatte som var hensikten. At en administrasjon kan lese denne loven på en sånn måte overasker ikke oss i Verdalslista. Vi har aldri hatt en administrasjon som tenker mer sentralisering enn nå. Einar Olav Larsen har i et tidligere innlegg forklart noen av unntakene som finnes i loven.

Er det sånn at foreldre på Stiklestad vil at sine barn skal gå til Verdalsøra ungdomsskole? Flere elever søkte seg over til Verdalsøra før skolestart, men har nå kommet tilbake til Vuku. For store ungdomsskoler med stor uro er blitt en samfunnsutfordring. Vi har sett dette både på Levanger, Verdal og Steinkjer.

Statsforvalteren som er statens kontrollutvalg i slike saker, er blitt forespurt. Frode Kvittem som er oppvekst og velferdsdirektør hos statsforvalteren sier i et intervju med Innherred at Stiklestadelevene nok må gå til Verdalsøra – og det før saken er behandlet politisk?

Men stopp en halv, var ikke denne Kvittem kommunedirektør i Verdal før Geir Olav Jensen? Er ikke dette et samrøra som bør unngås? Snakk om bukken og havresekken! Dette må jo svekke statensforvalteren som kontrollorgan? En slik kontroll må vel utføres uten mistanke om inhabilitet. Skal en tidligere kommunedirektør kontrollere sin etterfølger? Kan denne saken sendes til statsforvalteren når han har valgt å uttale seg før den er politisk behandlet? Dette er vel «klønåt» gjort.

Nærskoleprinsippet gjelder på individnivå med en del unntak. Verdalslista mener det samme som Einar Olav Larsen påpeker i et innlegg i Innherred forrige uke - skolegrensen mellom Vinne og Ness ble satt der den nå er, selv om mange av elevene skulle gått til Vuku. Unntaket som ble brukt var historisk tilhørighet. Hvor var statsforvalteren da? Nærskoleprinsippet må vel gjelde på nordsiden av Verdalselva også. Elevene på Stiklestad har historisk gått på ungdomsskolen her i Vuku helt siden jeg gikk her i starten av 1970-tallet. Stiklestad og Leksdal IL har samarbeidsavtale med Vuku IL om fotballag i Vuku. Vuku skolekorps har medlemmene fra det samme området. Dette kan vel brukes som en historisk tilhørighet på samme måte som på sørsiden av elva. Mener virkelig kommunedirektøren at loven skal praktiseres forskjellig ut fra hvilken side av elva du bor? Eller er det andre motiver som ligger bak?

Å legge ned Vuku ungdomsskole vil forvandle hele Verdal kommune mye mer enn noe annet vedtak som er gjort etter krigen. Er det virkelig sånn at politikerne ikke skal ha noe de skulle sagt omkring dette dramatiske forslaget? Er det virkelig noen som mener at ungdomsskoleelever fra Vera og Sul skal kjøres til Verdalsøra? Skal en ungdomsskoleelev fra Vera flytte på hybel som 13-åring? Dette vil jo føre til en massiv flytting nedover bygda.

Venstrepolitikker Andre Skjelstad som har sittet på stortinget i tre perioder for Nord-Trøndelag, skrev følgende i en artikkel i TA siste sommer: «Jeg frykter at «rådmannsmakta «har blitt for stor, noe som kan føre til at lokaldemokratiet kan forvitre.»

Her er jeg helt enig med Andre Skjelstad. Hvem vil sitte i et kommunestyre hvis man ikke kan påvirke så store saker som skolestruktur? Vi har i flere saker som f.eks. legesaken sett hvor galt det kan gå når administrasjonen får bestemme. Over 2000 verdalinger har ingen fastlege. Tror kommunedirektør Geir Olav Jensen skulle tatt seg en tur til Inndal teaterlag sin oppsetting før påske, og sett Karl Ove Indal sin fremføring av nedleggingsvalsen. Å ha kontakt med grasrota i sin kommune er viktig for alle kommunale ledere.

Skulle dette forslaget med skolegrenser bli vedtatt, er det ingen tid å miste for dem som vil etablere en Montessori ungdomsskole.

Verdalslista mener det er fullt mulig å opprettholde dagens skolegrenser. Det som må til - er vilje fra den kommunale administrasjonen. Kommunedirektøren er også helt avhengig av tillit fra politikerne. Å frata politikerne makten i en slik sak utfordrer denne tilliten.

Odd Helge Roksvåg, gruppeleder Verdalslista