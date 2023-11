Disclaimer: Jeg syns Enter Night har vært den sterkeste forestillingen på mange år. Jeg kan ikke knytte meg til teater, men elsker opera, symfoni, kammermusikk og kor. Levanger kammerkor fremstår veldig profesjonelt, så jeg prøver å ikke gå glipp av noen av deres forestillinger.

Folk som forvandler fengselet til et billedgalleri og vaskeriet til en vakker kulturarena, er ikke bare praktiske, men også svært kreative.

En gjest på livets terskel havner i en annen verden, enda mørkere og mer ubehagelig enn det ondskapsfulle norske novemberværet.

Vinduene i salen er svarte. Atmosfæren skaper en mektig følelse. Gjestebord er dekket med svart plysj, lysene blinker varmt i gamle kandelabere.

Scenen er minimalistisk, og derfor har hvert objekt en spesiell betydning og tiltrekker seg sin egen oppmerksomhet: Et speil i en forgylt tung ramme, to bord, drapert med svart plysj med stearinlys i gammeldagse sadler, som brenner i helvetes ild. Tiltak for kammerkor.

Svart, svart og enda mer svart. Norsk noir i ren form. Forventningen om noe grusomt, ond og helt utenomjordisk skal skje.

Enter the Night !

Og det gjorde vi – så annerledes, alle sammen. Hun gikk med tunge skritt i retning scenen. Dekket av mørke, alt i svart. Hun Belle. Belle Gunness. Hun gikk sakte og jordbundet mens koret sang de udødelige klangene fra Bachs koral. Koret, som det sømmer seg for den antikke greske kanon, sang fra mørket, noe som gjorde det enda mer u jordisk. Når det gjelder sjangere sitt innhold. Vet vi at komedie starter dårlig, men ender godt. Vi vet at tragedien tvert imot begynner muntert og søtt, men slutten er alltid forferdelig. «Drama» betyr «handling» på gresk, og det kan komme i mange former, blant annet gjennom musikk og sang.

Tanken er at alt er knyttet til alt, om kraften til Eros og Thanatos. Og at det menneskelige hjertet er et symbol på mottakeren av følelser og sensualitet. Det har vært slik i uminnelige tider og det vil det alltid være. Det menneskelige hjerte forandrer seg ikke gjennom århundrene - jeg har tenkt på alt dette hele livet og frem til nå.

Den storslåtte Sigrid Undset skrev i sin studie om menneskehjertet at en person forandrer seg på mange måter, men hjertet som symbol på følelser og sensualitet forblir uendret. Ja, hjertet kan være på størrelse med et eikenøtt, og dette ble ansett som ideelt i vikingtiden: Sagaene forteller oss at det er vanskelig å treffe et slikt hjerte med en pil, noe som betyr at krigeren vil være usårbar. Menneskehjerte kan være like kaldt som isbreene i Arktis, og dette gjør eieren til en superhelt. Det kan også være enormt, noe som gjør eieren til en hypersensitiv empat. Selvfølgelig er det lettere å eksistere med et is-eikenøtt hjerte inni seg. Det er enklere og lettere å eksistere uten å kjenne kjærlighet og medfølelse. Men kan en slik tilværelse betraktes som liv? Apropos kjærlighet. Mange er vant til å assosiere kjærlighet utelukkende med Eros og lidenskaper. Men nei, i den antikke greske sivilisasjonen, den europeiske sivilisasjonens vugge, omfattet begrepet kjærlighet åtte ord. Åtte! Oversetterne av Det nye testamente implementerte (av en eller annen grunn) ordet "agape" med ordet "kjærlighet", og forårsaket dermed, fra da til nå, forvirring og misforståelser blant lesere og beundrere. Mange aner ikke at Paulus utelukkende skrev om agape og hans berømte ord om kjærlighet som aldri svikter, refererer spesifikt til agape kjærlighet. Ikke en gang i Det nye testamente blir ordet "kjærlighet" brukt som sådan.

For meg er resonans det viktigste i enhver kunstform. Resonans kan være av ulike slag: Det som kommer fra hodet angår bare hodet, det som skrives fra hjertet påvirker alle følelser; men det som er skrevet i sjelens blod, gjennomtrenger hele en persons vesen.

Dramaet, presentert av et sammensveiset kolegium av likesinnede, er et eksempel på høy kunst; jeg vil sammenligne dette kunstverket med en pyramide. Pyramiden, med sin brede og kraftige base, er forståelig for den brede sirkel, men få når toppen og dette bekrefter selvfølgelig Jantelovens filosofi. Det er ingenting man kan gjøre, for vi ser og forstår bare det vi selv kan. I et ideelt samfunn med like muligheter til alle, er det ingen paritet, og etter min mening kan det ikke være det, men det er en helt annen historie.

For to år siden var Paris, grunnleggeren av det berømte: "Frihet. Likhet. Brorskap" byttet ut med et helt annet slagord, nemlig: "Frihet. Forbruk. Lang varighet." Europa har endret seg og vil endre seg enda mer. Noe gikk tydeligvis galt. Alt er nært knyttet til alt, men "Poeten begynner å snakke langveis fra, poeten begynner å snakke langt"...

La oss imidlertid gå tilbake til natten. Ting ble varmere, men mer og mer makabre. Som en fest under en pest.

Dramaet som utspiller seg nådde gradvis sitt klimaks til det kulminerte i en estetisk orgasme med en strålende slutt av Henry Purcells mesterverk. Maya Skilles dype mezzosopran var fantastisk assosiert med Purcells Cold Song og den engleaktige vokalen til Klaus Nomi. De mystiske måtene for hentydninger og resonans! En hel konstellasjon av talenter - et unikt kor, som gledet hjertet med sitt kunstnerskap, Erik Johansen, Magne Vestrum, Adrian Vikan, Morten Reinås, Per Christian Rolin, strålte og glitret: Erik spilte i det uendelige med lys og farger; Magne, Adrian, Morten og Per Christian hypnotiserte av musikk, og Maija Skille var fantastisk uforlignelig i sin onde og tragiske rolle. Og selvfølgelig en dyp beundring for den mest talentfulle regissøren - Anna Maria Nessemo.

Bravissimi!

Lena Michelle Engh