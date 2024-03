Sitatet er fra Håvamål, der de gamle norrøne kloke hoder stiller opp gode leveregler.

Kommunale budsjett er et nullspill. De tilgjengelige ressurser skal fordeles etter beste skjønn av de folkevalgte- etter råd fra kommunaldirektøren og hennes stab. Lokalpolitikerne stilles stadig overfor lokale krav og forventninger-endog lovnader fra diverse politiske valgprogram. I dette krysspresset opplever de fleste kommunaldirektører- vil jeg tro –at politikerne ikke alltid tar inn over seg det alle vedtak krever : at det finnes økonomiske rammer som gjør vedtakene mulig å gjennomføre. Ingen kan misunne kommunaldirektørene jobben deres.

Jeg husker denne overskriften: «Det eneste som kan redde kommunens økonomi er at man legger ned Levanger skole». Etter innbitt kamp og stor motstand ble det gjort. Så er mitt og mange andres spørsmål: Er kommunens økonomi blitt betydelig bedre etterpå ?

Det er etter mitt syn i alle fall nødvendig med grundige vurderinger dersom man tenker å legge ned skoler eller deler av skoler. Erfaringene sier at det blir svært vanskelige økonomiske beregninger for å klargjøre den faktiske innsparing ved skolenedlegging- på kort og lang sikt. Gamle skolebygg er ikke lettsolgte- hefter det lån ved dem? Oppstår det nye klasser på ny skole ?- utvidet administrasjon ? - hva koster skoleskyssen ?

Elever er dessuten ikke pakker som sendes hit eller dit. De har en identitet , og er del av et lokalmiljø som de senere kanskje skal ta over. Skolen er et sentralt nav som representerer mange andre verdier enn de som kan måles i kroner og øre.

Ytterøya gjennomlever nå en svært krevende situasjon med tap av mange arbeidsplasser. Likevel ser vi en optimisme der yngre folk overtar gårdsbruk på den fruktbare øya. En nybygd skole ( !! ) gir gode læringsforhold, men også like viktig: Heltid- og deltidsjobber i en krevende omstillingstid.

Øya er og blir ei øy med de utfordringer det fører med seg: Skolebuss fra Sandsør til ferjeleiet . Deretter med ferja til Levanger- i all slags vær. Så en spasertur på fastlandet. Snakker vi om 2 timer tur/retur ? Dette må kalles en stor omkostning for ungdomsskole-elevene.

Folket på Ytterøya trenger ikke flere utfordringer og nederlag. De trenger oppmuntring og støtte. Det håper jeg at politikerne finner muligheter for.