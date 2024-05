Kjønstadmarka – en arena for friluftsliv, utforsking og naturopplevelser. Mange har hatt stor glede av de mange turstiene som går på kryss og tvers i området. Mange lærere har brukt området til å lære elevene sine om naturen. En barnehage har lavo i området og bruker stedet til leik og læring. Som naturfaglærer har jeg brukt området til undervisning i mange år. Å se all blåveisen, var en stor naturopplevelse for mine studenter. Jeg har mange ganger tatt med familien til Kjønstadmarka. En gang satt jeg på benken ved bergskrenten sammen med barnebarnet mitt. VI knekte nøtter som hun selv hadde plukket. I Kjønstadmarka lærte hun at den maten vi spiser, blir produsert i naturen.

Naturtypene i Kjønstadmarka: På den beste skogsmarka, der jorda er næringsrik og godt drenert, vokser det lågurtskog. Når man går tur i Kjønstadmarka, legger man merke til at skogen skiller seg ut fra andre skoger ved at det er lite lyng i skogbunnen. Vegetasjonen er mer dominert av gras og lavvokste urter. Skogen i Kjønstadmarka er en lågurtskog som vokser på kalkholdig jordsmonn, klassifisert som kalklågurtskog. Dette er ifølge Artsdatabanken en relativt sjelden type skog. Du finner den bare i de mest kalkrike områdene i Oslo-feltet, Trøndelag og Nordland. Man kan finne mange forskjellige treslag i disse skogene, gran, furu, løvtrær og mange forskjellige slags busker, blant annet hasselkratt. Skogbunnen er svært artsrik med mange kalkkrevende arter.

Vegetasjonen i Kjønstadmarka ble undersøkt av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet i 2003. Resultatene er publisert i NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk serie Rapport 1 2003. Kartlegging av truede vegetasjons-typer. Inderøy – Levanger. Botanikerne fant en rekke arter som ikke er vanlig så langt nord som Levanger. I tillegg ble en rekke kalkkrevende arter registrert. De fant også den sjeldne arten buttmarikåpe, som er klassifisert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter. Artsdatabanken har også en rødliste for naturtyper som viser hvilke naturtyper som har risiko for å gå tapt i Norge. Naturtypene i Kjønstadmarka ble vurdert av Trondheims-botanikerne med utgangspunkt i Norsk rødliste for naturtyper. Resultat: Naturtypene i Kjønstadmarka har en status på rødlista. Botanikerne klassifiserte skogen og bergknausene er som sårbare (VU), hasselkrattene som sterkt truet (EN).

Naturopplevelser i Kjønstadmarka. En gang jeg gikk langs en av stiene og gledet meg over de flotte orkideene breiflangre og raudflangre, så jeg en veps som hang i en edderkopptråd og dinglet fram og tilbake fra en blomstrende breiflangre. Flangrene er tilpasset pollinering av veps. Ifølge boka «Blomsterbiologi» inneholder blomsterhonningen hos flangrene et stoff som gjør vepsene beruset. De blir mer og mer beruset etter hvert som de besøker flere blomster. Etter noen blomsterbesøk flyr vepsen dårlig, og den kan tumle ned på bakken. «Vepsene har en drankeraktig tilbøyelighet når det gjelder flangreblomstene, og de kommer tilbake dagen etter,» står det i boka. Vepsen som jeg observerte, var nok overstadig beruset etter å ha inntatt en stor dose med blomsterhonning. Arten snau vaniljerot vokser også i Kjønstadmarka. Snau vaniljerot er ifølge Norsk flora en sjelden plante, og den er oppført på Artsdatabankens rødliste under kategorien nær truet (NT).

Vaniljerot mangler klorofyll og kan ikke lage sin egen næring. Den skaffer seg næring ved hjelp av sopp.

Man skal ha flaks for å snuble over denne planten, for det meste av tiden lever den under jorda i samliv med sopp. Vaniljerot er en parasitt som forsyner seg med næring som transporteres i soppmycelet. Foto: Privat

Soppene har store, sammenhengende, underjordiske nettverk av sopptråder kalt soppmycel. Noen sopp lever i symbiose med trær. Soppen forsyner treet med vann og mineraler. Soppene får næringsstoffer tilbake fra trærne. Vaniljerot kobler seg på soppmycelet og lever av næring som transporteres i mycelet. Planten lever det meste av året nede i jorda. Den er sjelden å se, for den dukker bare opp av jorda når den skal blomstre og lage frø.

Kjønstadmarka må bevares. Er beslutningstakerne i Levanger kommunestyre gjort kjent med resultatene fra den botaniske undersøkelsen i Kjønstadmarka? Rapporten med resultatene fra undersøkelsen ligger i kommunens arkiv. Vet politikerne at naturtypene i Kjønstadmarka har en rødlistestatus som sårbare (bergknausene og skogen) og sterkt truet (hasselkrattene)? I den senere tid har fokuset vært rettet mot norske kommuners nedbygging av natur, blant annet gjennom NRK serien oppsynsmannen. Jeg håper at dette har bidratt til at Levanger kommune og andre kommuner har blitt bevisstgjort når det gjelder å ta vare på sårbar natur. Å ta vare på arter, økosystemer og prosesser i naturen er viktig. Vi lever av naturen og er avhengig av den.