I 2023 døde det flere i trafikken enn på mange år. Mange av disse var unge gutter og jenter med hele livet foran seg. Er det høyere bøtesatser som skal redde oss i 2024?

Du kjører bil, også får du en varsling på telefonen. Den plinger, og blinker – du tenker at det er forstyrrende og det ødelegger konsentrasjonen din, men hva gjør du?

Valget ditt kan faktisk være forskjellen på liv eller død. 30% av alle dødsulykker skyldes uoppmerksomhet. Om du lar mobilen ligge og venter til du har stoppet kan du ha reddet både ditt og andres liv.

Å bruke skjerm, eller være uoppmerksom i bilen mens du kjører tilsvarer å ha en promille på ca. 1,0 – det er den promillen de aller fleste vil få dersom du drikker én flaske vin i løpet av kvelden. De aller fleste av oss ville ikke kjørt med 1,0 i promille, men veldig mange av oss bruker mobilen mens vi kjører bil. Titter du på mobilen, eller hjelper ungene med å få av is-papiret en varm sommerdag kan du ha kjørt lengden av en fotballbane i blinde – det er 110 meter.

I januar 2023 så økte bøtesatsene for mobilbruk i bil med 30%. Det var en voldsom økning, som møtte motstand fra flere – ett år senere må vi si at det ser ut til at det har fungert. For det har nesten vært en halvering av antallet som er tatt med mobilen bak rattet i 2023. Det er veldig bra, og for hver eneste sjåfør som legger vekk mobilen så er vi et skritt nærmere målet i nullvisjonen.

Det har derimot ikke virket inn på antallet dødsfall. I 2023 døde det 118 mennesker i trafikken. 28 av disse under 24, det har ikke dødd flere mellom 13 og 16 siden 2009. Det finnes ingen bøtesats i verden som kan få de tilbake. Ung i trafikken mener at det ikke er nivået på boten, eller hvor mange ganger vi øker den som vil føre til holdningsendringer. Det handler om følelser og enkeltmenneskers forståelse av hvilke farer og konsekvenser uoppmerksomhet i trafikken har.

Vi tror ikke at 500 ekstra kroner i bot kommer til å avskrekke de som fremdeles bruker telefonen eller ser på skjermen i bilen mens de kjører bil. I sosiale medier så ser vi at det er en utbredt holdning om at bøter bare betyr «legal for a price», og at de som faktisk bryter loven fort glemmer en bot. Det er derfor vi i Ung i trafikken bruker hele året, og all vår tid på holdningsarbeid. Vi tror at samtaler, følelser og at folk på ulike måter får kjenne på konsekvenser av valgene sine, fungerer bedre enn høye bøter. Dette kan vi oppnå gjennom kampanjer, og holdningsarbeid. Ihvertfall om vi vil ha varig endring.

Vi har ingen å miste, og det betyr noe hvem som lever, og hvem som dør – også for de som tilsynelatende ikke bryr seg.