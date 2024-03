I 2025 vil Helse Midt-Norge RHF ha ansvar for å yte spesialisert rehabilitering også til 86.500 innbyggere over 16 år som ikke er digitale.

I sin vurdering av 750.000 innbyggere i Midt-Norge sitt framtidige behov for spesialisert rehabilitering, legger HMN HRF til grunn et premiss som er aldersdiskriminerende og som ser bort fra oppdatert kunnskap om digitalt utenforskap.

Under avsnittet Digitale tilbud brukes en rapport fra SSB (Digital sårbarhet: Hvem har høy risiko for å falle utenfor?) til å trekke en tvilsom konklusjon om at det er god grunn til å anta at de aller fleste pasienter som mottar spesialisert rehabilitering er i god stand til å nyttiggjøre seg digitale tilbud.

Å bruke SSB-rapporten til å hylle norsk digital kompetanse som grunnlag for å flytte rehabilitering nærmere hjemmet, grenser til useriøsitet når samme SSB-rapport trekker fram at for pensjonister er sannsynligheten for å falle utenfor svært stor. Utenforskap, definert som ikke å ha søkt noe informasjon fra myndigheter nettsider siste 12 mnd eller ikke å ha sendt noe skjema til offentlig myndighet ved å bruke internett i siste 12 mnd, er på over 40%.

Under fana «mer likeverdig tilbud til pasienter med lang reisevei» brukes en studie som skal vise at samme effekt kan oppnås med både kortere forløp og mer bruk av digitale løsninger for enkelte diagnosegrupper. Denne studien brukes til å underbygge en påstand om at her ligger det et betydelig potensial.

Kompetanse Norge konkluderte i en undersøkelse i 2020 at 600.000 over 16 år var ikke-digitale. Det innebærer at 14% av befolkninga over 16 år ikke bruker nettbank, smarttelefon, pc eller nettbrett.

I 2025 vil Helse Midt-Norge RHF ha ansvar for å yte spesialisert rehabilitering også til 86.500 innbyggere over 16 år som ikke er digitale.

Helse Midt-Norge RHF må innse at en behovsvurdering for anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester ikke kan basere seg på at alle er i god stand til å nyttiggjøre seg digitale tilbud.

Stein Aamdal

Leder Pensjonistforeningen Aker Verdal / Kværner Verdal