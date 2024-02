Høsten -23 var jeg i et apotek på Innherred for å vaksineres mot influensa. En annen pensjonist satt og ventet på tur også. Denne pensjonisten kunne fortelle at noen barn hadde vært ute og lekt i nabolaget.

De hadde blitt budt inn til servering hos et foreldrepar. Uren. Uren. Hadde noen av barna sagt/ropt. Og vi vet ikke om vi tør fortelle hjemme at vi har vært inne her heller. Jeg spurte om dette var sant. Ja, pensjonisten holdt fast på det.

Om dette er sant, - så er det ille. Mottakernasjonen Norge har vært for svak til å informere når de nye landsmenn kom til vårt land i tur og orden. Kobler unektelig denne hendelsen til en del av vår nye landsmenn som ikke kan spise svinekjøtt. Nå må det folkeopplysning til så foreldregenerasjonen etter oss pensjonister og ungdom her til lands greit kan si ifra at i Norge spiser vi bare ren mat, - også bare rent grisekjøtt! Vi renser grisen!!! Google nå: Trikin. Da får du kunnskap om parasitten og hvor farlig den er for mennesket.

På den tid gamletestamentet ble til var det bra at det står at grisen er uren. De hadde erfart det. Så også i koranen da den kom. Bra vurdering av grisekjøtt igjen på den tid. Grisen kan være vertsdyr for trikin leser du på Google osv.

Jeg spurte en del yngre mennesker i et selskap for noen dager siden om de visste hva Trikiner. Ingen (!!!) hadde hørt om Trikin. Google nå: Norsk Kjøttkontroll - Trikin.

Når du får kunnskapen der så vet du hva du skal svare og forsvare på integrerende vis for nye landsmenn om situasjoner oppstår.

Det som er klart er at i Norge og andre land som har kunnskap om trikin og vet hvordan de skal produsere svinekjøtt med skikkelig dyrehold og nøye trikinkontroll (og annen kjøttkontroll) så selges det bare ren mat i Norge, - også bare rent svinekjøtt!!!

Det er ikke lov å selge ukontrollert svinekjøtt i norske forretninger. Så får folk velge om de tør ta til seg ny solid kunnskap og spise svinekjøtt eller om de lar det være, - de mener de har ikke noe å lære. Noe annet er om de er vegetarer. Norsk levealder er svært høy så her spiser vi bare ren mat, - på alle vis - også ren gris!!!