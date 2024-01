Hundeeierne må fjerne hund-skiten etter hundene sine. Jeg har hund selv, og den er med på hver skitur. Jeg løser problemet med å ha med en liten plastspade (lekespade/sandkassespade). Da er det enkelt å vippe skiten ut fra traseen og under ei gran. Hvis det ikke er forhold for den løsningen bruker jeg hundeposer, og tar med skiten og kaster i søpla. Noe av det dummeste er å pakke inn skiten i plast og la posen ligge igjen i naturen.

Jeg vet at på Henningvola ble det kjørt opp en egen runde kalt «hundskitløypa». Hundene gjorde fra seg der, og ingen andre trengte å gå den løypa. Sikkert ei bra løsning for de med hundespann, ikke lett å plukke opp skiten etter at sleden har smurt utover svineriet.

Hvis alle hundeeierne gjør en liten innsats, vil det se mye bedre ut i skiløypa.

