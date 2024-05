I forbindelse med Helse Nord-Trøndelag (HNT) sitt styremøte 23/5 bad legeforening med tillitsvalgt styret om å vurdere styremedlem Ingvill Kvernmo sin habilitet. Svaret er publisert i flere aviser. Ingvill Kvernmo sitter som eierdirektør i Helse Midt-Norge (HMN), styreleder i Helseplattformen AS og samtidig styremedlem i HNT.

Legeforeningen ønsker at HNT skal stå fritt til å vurdere om pasientsikkerheten er ivaretatt ved en eventuell innføring av Helseplattformen.

Helse Nord-Trøndelag valgte å bruke jurist i Helse Midt-Norge til å svare ut forespørselen. Den juridiske tolkningen av inhabilitet blir et juridisk spørsmål. For legeforening er spørsmålet om habilitet/inhabilitet like mye et spørsmål om tillit og tillitsskapende prosesser i HMN.

Det har ikke vært en omforent virkelighetsoppfattelsen ved innføringen av Helseplattformen ved ST Olavs og i Helse Møre og Romsdal. Dette har blitt bekreftet med fire statlige tilsyn, Helsetilsynet, Datatilsynet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Arbeidstilsynet, ingen av tilsynene er pt. lukket. I tillegg har en rekke andre rapporter bl.a Riksrevisjonen påpekt betydelige utfordringer med Helseplattformen.

Helseplattformen har flere ganger vært debattert på stortinget pga pasientsikkerhet, pengebruk og at HMN innfører et IT system som ingen andre helseregioner skal ha.

Sist i november -23 ble Helse Møre og Romsdal overkjørt av Helse Midt-Norge mtp. innføring av Helseplattformen i eget HF.

Habilitet og tillit

Som svar på brevet fra legeforeningen velger HMN sin egen jurist å svare ut habilitetsspørsmålet skriftlig med følgende ordlyd og henviser blant annet til forvaltningsloven. Sitat:

«Selv om Helseplattformen AS ikke anses som part, må forvaltningslovens §6 2 ledd vurderes. Den lyder som følger: «Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for han selv eller noen som han selv eller noen som han har nær personlig tilknytting til. Det skal også legges vekt om ugildhetsinnsigelse er reist av en part»

Helse Midt-Norge sin jurist begrunner og svarer slik: Spørsmålet blir om Ingvill Kvernmos styreverv i Helseplattformen AS utgjør et slikt særegent forhold at det er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet ved behandling av styresaker vedrørende Helseplattformen AS i Helse Nord-Trøndelag. Juristen i HMN konkluderer med at dette er en utpreget skjønnsmessig vurdering.

Videre skriver juristen i HMN at: «habilitetsvurderingen vil slik hun ser det , avhenge av hvorvidt det kan sies å foreligge direkte motstridende interesser mellom Helse Nord Trøndelag HF og Helseplattformen AS i den sak som skal behandles»

Legeforeningen mener at det er bekymringsfullt at HMN ikke klarer å se en rekke faktorer som svekker Kvernmo sin habilitet men ikke minst legitimitet innad i spesialisthelsetjenesten. Ingvill Kvernmo er leder for et selskap og en plattform som er kontraktsbundet juridisk til et amerikansk selskap. Det er særs store økonomiske interesser og prestisje som ligger bak å få innført Helseplattformen i både helseforetak og kommuner. I dette ligger det en betydelige motstridene interesser mellom Helseplattformen AS som har et økonomisk insitament for innføring av Helseplattformen og HNT sitt pasientsikkerhetens perspektiv.

Habilitetsspørsmålet er derfor svært sentralt for Legeforeningen. For å ivareta en åpen og trygg prosess, for å ivareta pasientsikkerheten ved en vurdering rundt innføring i HNT, må det være helt klar hva som har prioritet. Det har vist seg historisk å være svært vanskelig, både for HMN og Helseplattformen.

Manglende rolleforståelse

God rolleforståelse er grunnleggende for en leder. Grunnleggende for gode prosesser er å bygge tillit. Leder bør være den første som stiller spørsmål om egen habilitet i prosesser. Når leder ikke gjør det kan man stille spørsmål rundt egen rolleforståelse. Kvernmo burde ha stilt spørsmålet om hun er inhabil i spørsmålet om helseplattformen skal innføres i HNT. Kvernmo burde også ha stil spørsmålet: Kan jeg bli oppfattet som inhabil i prosessen rundt innføringen av Helseplattformen HNT? Når endelig spørsmålet stilles burde Kvernmo være den første til å svare.

Vi skal ikke være i tvil om pasientsikkerheten ivaretas av HNT og styret ved en evt. beslutning om innføring av Helseplattformen. Tillit kan bare skapes gjennom handling. Manglende tillit har preget innføringen av Helseplattformen i Helse Midt-Norge. Det burde også styret i Helse Nord Trøndelag ha fått med seg.

Bård Haugnes

Foretakstillitsvalgt Helse Nord-Trøndelag, Overlegeforeningen