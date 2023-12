Under bylivskonferanse var mange tilreisende og andre interesserte med på minikulturnatt. Det var bare positive kommentarer om Trehusbyen vår.

Vi blir virkelig påminnet at vi «sitter på» et kulturminne.

Det samme skjer når arkitektstudentene står framfor en original port eller dør og tegner detaljene, de er fasinerte og imponerte over formene og originaliteten som ligger i Trehusbyen.

På arkitektopprørets Facebook side kan en lese kommentarer som «Levanger er en av de fineste småbyene i landet» eller «Den byen inneholder noen av de mest bevarte trehusmiljøene nord for Trondheim».

Kjenner jeg blir stolt og tenker vi har noe unikt. Det forplikter oss i å ta vare på og utvikle byen med varsomhet og respekt for kulturarven.

Jeg har noen forventninger om at kulturminnefredning alltid skal sette standarden for utbygging. At vi alltid har dette som utgangspunkt og som vårt felles varemerke.

Slik jeg ser det er hotelltegningene på havna så langt i fra å tenke helhet som en kan komme. Hotell på Havna i le for fjorden. Og det hjelper ikke om det ligger et stykke fra «bykjernen», vi må tenke helhet uansett.

Hotellplanene på havna er selvfølgelig velkomne. Vi trenger mer hotellkapasitet, men hvordan det skal se ut er noe som opptar meg og som ha mye å si for framtid og omdømme.

Dersom det er kunstutstilling og jeg ikke liker kunsten, går jeg ikke på den utstillingen. Dersom det spilles musikk jeg ikke liker så skifter jeg sang på Spotify. Men et bygg i det offentlige rom vil alltid være der og alle må se det, enten de liker utseende eller ikke. Nettopp derfor er det viktig hvordan vi velger å forme byen vår.

Hvordan blir felleskapets interesser ivaretatt med de nye planene?

Jeg tviler på at bilder av dette hotellet kommer i fotoalbumene etter endt ferie i Trehusbyen Levanger.

Jeg ønsker meg et hotell med uttrykk og dimensjoner som gjenspeiler byen vår.