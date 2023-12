Det e stjerneklårt og vakkert i kveld.

Det meste i huset e plutselig ganske på stell.

Æ håpe æ snart e ferdig med baking og mjølstøv,

så æ kan dans te P1+, - helt for mæ sjøl.

For kakboksan e så godt som fullbaka.

Og det e delvis vaska bakserst i koppskapa!?? -

Det e pussig kor vi finn på at det ska vaskas henn!

Enda det e da ingen som sjekke det denne den!!

Men vi er inne i luktene og smakenens tid.

Det er løkti og lys tent, kor enn vi går forbi.

***

Lell e æ litt vemodsstemt og sår,

Tankan e vidløftig og på vidvanke går.

Familiemedlemma e bort, men slettes itj glømt

For innmed hjerterota e gode og varme minna gjømt.

Syns advent e ei vemodig tid, -

Mens æ lure på kolles den nye «normalen» i verden vil bli. –

***

For jula ska vårrå et trivelig avbrekk. -

Men i år hi Bethlehems-stjerna fått en alvorlig knekk!

Og englan som før dala ned i skjul,

Hi i år verkelig aldeles gjømt sæ til jul!!!

Enn om det kunna kymmy et bud om fredsgjennombrudd;

Og nattehimmelen oppfylt gode ønska under stjerneskudd!!

Og at sangen tar over for lyden tå kula og krut -

Når vi igjen høre den merkelige historia om en liten, nyfødt gut!

For verden trøng virkelig et julemirakel i dag. -

Mens ledestjerna tydeligvis e bakom minst ETT skylag!!!