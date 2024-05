Jeg har latt meg fortelle at uendelig vekst er visjonen her i kommunen. Det gjelder både økonomi og følgelig folketall. Hvis alle skal bo i et attraktivt boligfelt - dvs nytt m/hage og kanskje utsikt, må man stadig ta litt til, og litt til, og litt til av naturen. Før eller siden har man bygd ned alt. Så - igjen - finnes det noen plan på når det er nok?

Hvis denne planen mangler i Levanger kommune, kan man vel med rette kalle nedbygging hodeløs? Eller hjemme-alene-fest?

Jada, jeg setter saken på spissen, og jeg tror ikke at Skallen blir asfaltert i min levetid. Men så var det denne frosken som blir kokt i hjel fordi den ikke merker den lille, men økende temperaturen i vannet (har lest at frosker rent faktisk ikke blir sittende i stadig varmere vann), og det er det vi driver med nå.

Vi skal ta bare litt til, og tross alt har man jo erklært en hensynssone mellom Skrivarbergvegen og K4. Det er ganske magert, Ertsås. Det er allerede tatt bare litt til på Nesset (jeg bor ikke på Nesset, forresten, bare så det er sagt), og grøntarealene er tross alt få. Men så skal man ta litt til, og velger den flekken der artsmangfoldet er størst.

Noen må begynne å tråkke på bremsen i nedbyggingen, og det er vel det vi i «Interessegruppa» har gjort.