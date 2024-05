I november 2023 uttrykte vi stor bekymring for Levangerskolen i et innlegg med overskriften «Hvem bryr seg om skolen?». Bekymringen er siden da blitt om mulig enda større.

Det har vært flere uttalelser i media den siste tiden, vi ser både foresatte, ansatte og tillitsvalgte som bryr seg om skolen, og som er bekymret og frustrerte. Det vi savner, er støtte fra skoleeier og våre folkevalgte politikere.

Kollega Kristin Aas på Levanger ungdomsskole sto åpent fram, og fortalte at nå var det nok for hennes del. Trist lesning, men vi forstår henne godt, og støtter henne fullt ut.

Kristin Aas uttaler at elevens behov blir betydelig større og ressursene færre. Dette opplever vi dessverre daglig også hos oss på Frol barneskole. Vi hører fra andre skoler i Levanger om de samme bekymringene.

Vi som jobber på Frol føler at kommunalsjef Marit Aksnes utsagn om å strekke seg lenger- og ha en pågående dugnad, allerede har vart i årevis, og vi har vansker for å tro at vi ser enden på dugnaden- slik utsiktene er nå. Hvor lenge tenkes det at ansatte og elever skal stå i denne virkeligheten?

Vi trenger å minne våre politikere som styrer pengestrømmen på dette: Vi jobber med barn - mennesker. Ikke med døde tall i et regneark som kan flyttes hit og dit i diverse poster.

Vi som jobber i skolen skal sørge for tidlig innsats, forebygging, og gode oppvekst- og læringsmiljø. Dette har våre politikere tenkt at vi skal gjøre samtidig som vi bryter lærernorm. Vi har ikke ressurser til praktisk skole eller individuelle tilpasninger, og spesialundervisning ryker. Leirskole og andre praktiske læringsaktiviteter utgår. Ja, vi strekker oss, men det går en grense for hvor langt ned i spagaten vi kan gå før det går galt.

Og når kommunedirektøren nylig la fram at skole og barnehagesektoren går med 10,3 millioner i underskudd i forhold til budsjett, da lurer vi voldsomt på hva vi skal tilby elevene våre framover. Rektor har en nærmest umulig oppgave i å prioritere hva pengene skolen rår over skal brukes til.

Kvalitet i skolen kommer ikke uten at det koster. For hos oss føles det virkelig ikke som vi overforbruker penger- heller motsatt.

Vi får oppgitt at det blir færre barn og flere eldre- derfor må pengene flyttes over til eldreomsorg. Her på Frol ser vi ikke dette. Virkeligheten er at vi får flere barn. Ettersom vi er kommunens mottaksskole, har vi de siste årene opplevd et jevnlig tilsig av nye elever, og det er vel lenge siden Frol barneskole har hatt så mange elever som vi har nå. Men pengene som skulle fulgt med elevene ser vi lite av.

Vi balanserer allerede på kanten av det som kan kalles forsvarlig med tanke på oppfølging av elevene våre. Er det slik vi ruster barn og unge i Levanger for framtida?

Vi ser mindre og mindre penger. Selv små summer kunne ha betydd så enormt mye som f.eks leirskole. I den sammenheng var det interessant å lese at kommunestyret i Levanger påskjønnet seg med å øke sine nye godtgjørelser. Begrunnelsen til Andreas Jenssen Hjelmstad (H) var at endringene totalt sett ikke gir kommunen økte kostnader. Men i skole skal vi spare, kutte og ha dugnad.

Når regjeringen nå har lagt fram forslag til nytt inntektssystem for kommunene, regner vi med at en god del av pengene som kommer, blir tilgodesett Levangerskolens elever. Det bør være en selvfølge, mener vi.

I Innherred sist uke ble sentrale politikere stilt spørsmål om det er ok å bryte loven på skoler i Levanger.

Samtlige politikere svarte at det ikke er greit å bryte loven. Da håper vi å se politisk handlekraft- ikke bare ord.

Redaktør i Innherred, Espen Leirset, stiller denne uka på lederplass i avisa Innherred spørsmål om det er slik at administrasjonen i Levanger har politisk velsignelse til å bryte loven. Det er et betimelig spørsmål. Politikerne svarte for så vidt på det uka før. Men, mente de det de sa? Bryr de seg egentlig om skolen?

På vegne av Utdanningsforbundets medlemmer på Frol barneskole

Plasstillitsvalgte

Janne Botnen og Håvard Kvernbråten