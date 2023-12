Kommuneoverlege Tommy Aune Rehn i Levanger har fremsatt 12 påstander om Helseplattformen (HP) som ikke kan stå uimotsagt. Han sier hans vurderinger og synspunkter reflekterer et helsefaglig og samfunnsmedisinsk perspektiv, men i virkeligheten fremstår de utelukkende som spådommer og nok et ledd i en ensidig negativ og lite dokumenterbar fremstilling av et system som skal forbedre og fornye helsevesenet.

La oss derfor gå gjennom påstandene fra kommuneoverlegen.

1. Det er urealistisk at fastleger i Trøndelag på noe tidspunkt vil innføre HP.

Motstanden fra fastlegene er forståelig slik løsningen for dem har vært til nå. Vi jobber derfor aktivt med en bedre løsning som vil bedre det medisinske tilbudet og samhandlingen med og om pasientene.

2. Det er urealistisk at legevakten på noe tidspunkt vil innføre HP

Legevaktsløsningene, slik de fungerer i kommuner uten Helseplattformen i dag, er vel den “farligste” løsningen som finnes. Opplysninger fra løsningen som brukes der deles ikke med noen andre journalløsninger, og er en svært høy risiko for pasienter med spesielle behov, allergier, sjeldne og kritiske tilstander. Derfor har Trondheim innført HP på legevakta. Løsningen er fortsatt under optimalisering, dette gjelder spesielt regnskapsdelen som ikke fungerer slik den skal. Dette fører fremdeles til litt merarbeid i en periode, men utgjør ingen risiko for pasientene.

3. Det er urealistisk at Helse Nord-Trøndelag (HNT) vil innføre HP, selv om de ikke kan si noe annet utad.

Helse Nord-Trøndelag har en journalløsning som ikke innfrir sikkerhetskrav, og opprettholdes på dispensasjon fordi HP skal innføres. Det er ikke realistisk å innføre et annet system enn HP. Et slikt scenario vil ta minst 6 år og koste mange millioner. I tillegg vil man måtte bruke mange millioner på å opprettholde de gamle systemene. En slik løsning vil ikke være hensiktsmessig verken for kommuner eller fastleger.

4. Levanger kommune er ikke tjent med at Helse Nord-Trøndelag innfører HP

For Levanger kommune er det en skandale dersom Helse Nord-Trøndelag ikke innfører HP som planlagt. Kommunen har ingen alternativ journalløsning som er felles med sykehuset, og det finnes ingen alternativer som kan være klare på flere år. Dersom HP ikke innføres vil samhandlingsgevinstene utebli. Sykehuset må redusere tilbudet til befolkningen fordi store beløp vil gå til å opprettholde gamle utdaterte løsninger og til å utrede og eventuelt innføre alternativer. Risikoen for pasientene vil uten tvil øke. Dette vil komme parallelt med en sterk økning i den eldre befolkningen og mindre tilgang på helsepersonell.

5. Det er et mulig scenario at HP kan bli skrotet ved St. Olavs Hospital.

Det er et like usannsynlig scenario som at det ikke vil bli innført ved Helse Nord-Trøndelag. De økonomiske og tjenestemessige konsekvensene av en slik beslutning vil rasere spesialisthelsetilbudet i regionen.

6. Det er urealistisk at majoriteten av kommunene i gamle Nord-Trøndelag vil innføre HP.

Kommunene i gamle Nord-Trøndelag vil slite med gamle og usammenhengende journalløsninger i mange år framover dersom de ikke går over til HP. Det vil gi innbyggere og helsepersonell i disse kommunene et dårligere og dyrere tilbud. Det er 19 kommuner som bruker HP nå, og innføringen ved de siste 16 kommunene har gått over all forventning. Derfor må kommunene være helt tydelig på at framdriftsplanene til sykehusene må opprettholdes, det vil også bidra til at de øvrige kommunene kommer med.

7. HP gir/vil gi dårligere samhandling.

Vi skifter ut dagens mange journalsystemer på grunn av manglende muligheter for samhandling og informasjonsdeling, så denne påstanden er helt misvisende. Det er nettopp den store fordelen ved HP, at det er en felles løsning hvor opplysningene er oppdaterte og deles ved tjenstlige behov.

8. En innbygger - en journal (hovedintensjonen med HP) er allerede skrotet. Fastleger blir uansett ikke med, selv om HP selv fremdeles argumenterer for dette.

Intensjonen med “en innbygger - en journal” er pasientsikkerhet. Helseopplysningene skal

følge pasienten og være tilgjengelig for helsepersonell der pasienten er. Det kan ikke være

slik at fastlegene har skrotet den målsettingen.

9. HP vil gi rekrutteringsutfordringer og kompetanseflukt i sykehus og kommune

10. HP vil i sum medføre dårligere helsetjenester til innbyggerne i Levanger kommune

11. HP medfører med bakgrunn i punktene ovenfor økt risiko for svikt i pasientbehandlingen med tilhørende økt sykelighet og overdødelighet i befolkningen

Det er absolutt ingen dokumentasjon på økt sykelighet og overdødelighet. Det er en påstand helt uten dekning. Over 10 000 ansatte i sykehus og 20 000 i kommunene benytter HP hver dag. Det sier seg selv at det ikke er mulig med et ubrukbart journalsystem.

Det er imidlertid vel dokumentert at dagens systemer, hvor aktørene har ulike journalløsninger, medfører risiko for pasientene. Minst 1 000 pasienter dør hvert år i Norge på grunn av mangelfulle eller feil opplysninger. Norsk Pasientskadeerstatning mottar hvert år 6 milliarder i erstatningskrav etter feilbehandling i norsk helsevesen. Integrerte systemer som HP vil over tid bedre pasientsikkerheten, ikke svekke den.

Det er større risiko for at folk slutter fordi sykehusene i regionen må redusere tilbud på grunn av kostnadene ved utsettelse. Det bør virkelig gi grunn til bekymring.

12. Levanger bør snarest utrede exit-mulighet der man i tillegg til økonomiske, praktiske og juridiske aspekt, har hovedvekt på faglige vurderinger og konsekvenser for de helhetlige helsetjenestene for våre innbyggere (hvor både kommunale tjenester og tjenester i HNT/HMN inngår)

Alternativer til Helseplattformen er utredet, både regionalt og nasjonalt. Det finnes per i dag ingen alternativer som gir oss deling av informasjon slik Helseplattformen gjør. Andre tilbyr en videreføring av enkeltsystemer hvor den store risikoen fortsatt vil være manglende informasjonsdeling. Midt-Norge er i ferd med å innføre en journalløsning for framtida. Vi vil ligge foran alle de andre helseregionene og vil sikre våre innbyggerne det beste helsetilbudet som er mulig. Innføringsperioden vil være krevende, men systemet forbedres kontinuerlig. Gevinstene i form av mer effektive og trygge og tjenester har vi behov for å få på plass så snart som mulig.

Wenche P. Dehli, helse- og velferdsdirektør og Marte Walstad, kommunalsjef Trondheim kommune